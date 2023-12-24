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Rekor 9 saniyeyle kaçtı, Adana Demirspor Antalyaspor maçına adeta 1-0 önde başladı!

24.12.2023 16:17 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürerken 18. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Adana ekibi mücadelenin henüz 19. saniyesinde rakibi karşısında öne geçmeyi başarırken rekoru 9 saniyeyle kaçırdı. İşte detaylar...

Babajide Akintola

Babajide Akintola

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Adana Demirspor mücadeleye adeta 1-0 önde başladı.

Başlama vuruşunun yapılmasının ardından topla buluşan Yusuf Sarı topu şık bir pasla ilerideki Akintola ile buluştururken Nijeryalı golcü bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve bu pası gole çevirmeyi başardı.

19. SANİYEDE GOL GELDİ

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Bu golle Adana ekibi rakibi karşısında henüz maçın 19. saniyesinde 1-0 öne geçmiş oldu.

REKOR 9 SANİYEYLE KAÇTI

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Süper Lig'in bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (1-0) maçının henüz 10. saniyesinde Gaziantep FK'li futbolcu Muhammet Demir'in ayağından gelmişti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Adana Demirspor akintola Süper Lig maçı süper li maçın da, lyon stadı
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