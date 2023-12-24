Rekor 9 saniyeyle kaçtı, Adana Demirspor Antalyaspor maçına adeta 1-0 önde başladı!

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Adana Demirspor mücadeleye adeta 1-0 önde başladı.

Başlama vuruşunun yapılmasının ardından topla buluşan Yusuf Sarı topu şık bir pasla ilerideki Akintola ile buluştururken Nijeryalı golcü bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve bu pası gole çevirmeyi başardı.

19. SANİYEDE GOL GELDİ

Bu golle Adana ekibi rakibi karşısında henüz maçın 19. saniyesinde 1-0 öne geçmiş oldu.

REKOR 9 SANİYEYLE KAÇTI

Süper Lig'in bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (1-0) maçının henüz 10. saniyesinde Gaziantep FK'li futbolcu Muhammet Demir'in ayağından gelmişti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

