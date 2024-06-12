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Reyting rekorları kıran Bahar'ın sezon finali seyirciyi üzdü! "Bu kadar berbat bir sezon finali yapmasına üzüldüm"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 11:41
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Salı günlerine damga vuran Bahar dizisi sezon finali yaptı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı dizinin sezon finali bölümü izleyiciler tarafından beğenilmedi. Sosyal medyada dizi ile ilgili yorum yağdı.

Bahar dizisi Salı akşamlarına damga vuruyor. Dizi yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı.

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Dizide Bahar ve Timur'un yargılandığı mahkeme, beklenmedik bir kanıtın ortaya çıkmasıyla karışıklığa sahne oldu.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bahar'ın, sakladığı hastalığı artık gün yüzüne çıkarken Nevra gidip Rengin'den para istedi. Hastanenin tüm personeli, Bahar'ın durumu için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir yüzleşmenin eşiğine geldi.

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Sonunda Timur ve diğer herkes Evren'in "Ali" olduğunu öğrendi. Dizinin sezon finali bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dizinin sezon finalini beğenilmezken sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

Vitrin

"DAHA KÖTÜ BİR FİNAL OLAMAZDI"

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bahar
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