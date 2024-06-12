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İsviçre'ye yerleşmişti! Doğa ile iç içe yaşayan Seher Dilovan paylaşınca hayranları merak etti! "Geçmiş olsun"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 10:52
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Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, İsviçre'ye taşınmıştı. Usta sanatçı İsviçre'nin Cenevre kentinde ailesiyle birlikte doğa ile iç içe yaşıyor. Paylaşımlarıyla çok konuşulan Dilovan bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Kolunun sargılı halini paylaşan şarkıcı hayranlarını korkuttu. Koluna ne olduğunu merak eden hayranları şarkıcıya yorum yağdırdı.

İsviçre'ye yerleşmişti! Doğa ile iç içe yaşayan Seher Dilovan paylaşınca hayranları merak etti! "Geçmiş olsun"

Ünlü türkücü Seher Dilovan radikal bir karar alarak İsviçre'ye taşınmıştı. Artık bambaşka bir hayat yaşayan Dilovan, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

Ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat ilgilenen Dilovan, doğa iç içe olan pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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"BUNLAR HEP NAZAR"

Ünlü isim bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Instagram hesabından sargılı kolunun fotoğrafını paylaştı.

Dilovan, paylaşıma ise "Elimin kıymetini bilmedim, siz bilin. Allahtan sol elim" notunu düştü. Hayranlarını korkutan paylaşım sonrası yorum yağdırdı.

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Takipçileri şarkıcıya, "Geçmiş olsun, ne oldu", "Bunlar hep nazar", "Çok çok geçmiş olsun", Ne oldu size Seher Hanım" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü türkücü başına ne geldiğini ise açıklamadı.

Vitrin


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İsviçre Seher Dilovan
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