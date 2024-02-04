Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından iki ayrılığı birden açıkladı! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidiyor...

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın önümüzdeki yıl takımda kalmayacağını ifade etti.

