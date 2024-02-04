SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından iki ayrılığı birden açıkladı! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidiyor...

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından iki ayrılığı birden açıkladı! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2024 21:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların sahadan 2-0 galip ayrıldığı maçın ardından Rıdvan Dilmen Beşiktaş'tan önümüzdeki sezon ayrılacak iki oyuncuyu açıkladı.

Salih Uçan

Salih Uçan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın önümüzdeki yıl takımda kalmayacağını ifade etti.

Canlı Skor

"BÜYÜK KONUŞMAK İSTEMİYORUM AMA..."

"BÜYÜK KONUŞMAK İSTEMİYORUM AMA..."

Rıdvan Dilmen: "Devam etselerdi imza atarlardı. Büyük konuşmak istemiyorum ama sanırım gerçek bu"

"DEVAM ETME İHTİMALLERİ ZOR"

"DEVAM ETME İHTİMALLERİ ZOR"

Rıdvan Dilmen: "Oyuncuların Beşiktaş'ta devam etme ihtimallerini zor görüyorum."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL OLMAYACAKLAR"

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL OLMAYACAKLAR"

Rıdvan Dilmen: "Şu döneme kadar sözleşme imzalamadıysalar, bundan sonra da imzalamazlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl bence olmayacaklar."

"AHMET NUR ÇEBİ YÖNETİMİ DE..."

"AHMET NUR ÇEBİ YÖNETİMİ DE..."

Rıdvan Dilmen: "Ahmet Nur Çebi döneminde de anlaşma yapılmamıştı. Ben önümüzdeki yıl olacaklarını düşünmüyorum."

"SAHAYA YANSIYOR"

"SAHAYA YANSIYOR"

Rıdvan Dilmen: "Özellikle Cenk Tosun'un tavrı sahaya yansıyor. Taraftarlarla arasındaki ilişki de zayıflamış"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Salih Uçan Cenk Tosun beşiktaş fenerbahçe Süper Lig maçı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
İstanbul trafiğinde silahla dehşet saçtı! Skandal görüntüleri o notla paylaştı

İstanbul trafiğinde silahla dehşet saçtı! Skandal görüntüleri o notla paylaştı

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

G.Saray'a dönemeden kaptılar! O haberi alan peşine düştü

G.Saray'a dönemeden kaptılar! O haberi alan peşine düştü

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u var!

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u var!

Beşiktaş taraftarından Uğurcan Çakır'a yoğun tepki!

Beşiktaş taraftarından Uğurcan Çakır'a yoğun tepki!

Muslera efsanesi sona eriyor!

Muslera efsanesi sona eriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.