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  4. Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Karagümrük maçının ilk yarısında yayına girdi, duygusal anlar yaşadı! "Yayın yapmayalım deseniz çok mutlu olurdum"

Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Karagümrük maçının ilk yarısında yayına girdi, duygusal anlar yaşadı! "Yayın yapmayalım deseniz çok mutlu olurdum"

13.01.2024 20:15 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasının ilk 45 dakikasının tamamlanmasının ardından mücadeleyi değerlendirmek üzere yayına giren Rıdvan Dilmen, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçının ilk yarısını değerlendirmek üzere TV 8.5 ekranlarında yayına giren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında zor anlar yaşadı.

Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalışan terör örgütü PKK ile çıkan çatışmalarda 9 Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olması nedeniyle tüm ülke gibi oldukça üzgün olan Dilmen sözlerine "Bugün program yok deseler mutlu olurdum onu söyleyeyim..." diyerek başlarken duygulandı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ
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"PROGRAM YOK DESELER..."

"PROGRAM YOK DESELER..."

"Bugün program yok deseler mutlu olurdum onu söyleyeyim... Zor hakikatten 22-23 Aralık yine şehit vermiştik, bir de dünkü olay tüm ülkeyi sarstı."

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

"Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Ülkemizin de başı sağ olsun."

"ALLAH EVLATLARIMIZA GÜÇ VERSİN"

"ALLAH EVLATLARIMIZA GÜÇ VERSİN"

"100 yıllık Cumhuriyet'in 40 yılı, yarıya yakını bu olay devam ediyor. Allah bizleri korumaya çalışan evlatlarımıza sağlık versin güç versin."

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