Rıdvan Dilmen Beşiktaş-Karagümrük maçının ilk yarısında yayına girdi, duygusal anlar yaşadı! "Yayın yapmayalım deseniz çok mutlu olurdum"

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçının ilk yarısını değerlendirmek üzere TV 8.5 ekranlarında yayına giren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında zor anlar yaşadı.

Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalışan terör örgütü PKK ile çıkan çatışmalarda 9 Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olması nedeniyle tüm ülke gibi oldukça üzgün olan Dilmen sözlerine "Bugün program yok deseler mutlu olurdum onu söyleyeyim..." diyerek başlarken duygulandı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ

