SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

16.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rennes-Fenerbahçe maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, sosyal medyada gündem oldu. Murat Kosova'nın moderatörlüğünde yapılan programda çok sinirlenen Rıdvan Dilmen tam 8 dakika hiçbir yorumda bulunmadı. Sonrasında reklama giden Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.

Rennes-Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen sosyal medyada gündem oldu. Bir pozisyonu anlattığı sırada rejiden gelen uyarı üzerine çok sinirlenen Dilmen, yorum yapmayı bırakarak 8 dakika çıt çıkartmadı.

ÇOK SİNİRLENDİ! "GELSİNLER ANLATSINLAR O ZAMAN"

Rejiden gelen uyarı üzerine çok sinirlenen Rıdvan Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi ve yerine oturdu. 8 dakika boyunca hiçbir yorumda bulunmayan Rıdvan Dilmen'in o halleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

PROGRAMI ERKEN BİTİRMEK ZORUNDA KALDI

Screenshot_2

Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı. Sosyal medyada Rıdvan Dilmen'e yapılan olayı saygısızlık olarak nitelendiren bazı taraftarlar, tecrübeli yorumcuya sahip çıktı.

RENNES - FENERBAHÇE

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen fenerbahçe rennes bahçe maçı maçı maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Jesus'u çıldırtan olay! Saha bir anda karıştı...

Jesus'u çıldırtan olay! Saha bir anda karıştı...

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...

Aman ne yaptın Batshuayi! Maçın başında öyle bir gol kaçırdı ki...

Aman ne yaptın Batshuayi! Maçın başında öyle bir gol kaçırdı ki...

Yine Mario Balotelli yine olay! Haber alınamıyor...

Yine Mario Balotelli yine olay! Haber alınamıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.