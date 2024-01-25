Rıdvan Dilmen canlı yayında daha fazla dayanamadı! Alınan galibiyete rağmen İsmail Kartal'ı topa tuttu

"BEN OLDUĞUM SÜRECE FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ DEDİ"

"Ali Koç, Suudi Arabistan sonra katıldığı bir programda “Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz” dedi. Kulübün lideri böyle diyor 25 milyon taraftar bunu izliyor. Zaten böyle bir intibaya kapılmış durumdalar. Bunu düşünebilirsiniz ama bunu 25 milyon kişi aldığı zaman ne oluyor biliyor musun? 1-1 olunca Samsunspor maçı Fenerbahçe taraftarı maçı bıraktı, kaygı başladı. Bizi şampiyon yapmayacaklar kaygısı."