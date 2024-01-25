Rıdvan Dilmen canlı yayında daha fazla dayanamadı! Alınan galibiyete rağmen İsmail Kartal'ı topa tuttu

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 1-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirirken İsmail Kartal'a sert eleştirilerde bulundu.
"Fenerbahçeliler için zor yıllar geçiyor. Olsa da zor oluyor, olmasa da zor oluyor. Muhtemelen Galatasaraylılar maçın son dakikalarını izlememiştir. Fenerbahçeliler de totem yapıp izlememiştir. Sezon başından beri bu yarışa kalpler dayanmaz."
"6-7 gollü galibiyetler alan Fenerbahçe son haftalarda tek gol atıyor çünkü bu baskı 10 yılın baskısıdır. Bu güncel bir baskı değil. Bu da kaygı yaratıyor."
"İsmail Kartal geçen hafta almadığı riski bu hafta geç de olsa aldı. Herkesin beklentisi devre arasında çift forvete dönüştü. Açık söyleyeyim benim için çok büyük sürpriz oldu devrede değişiklik yapmaması. Benim 45’te beklediğim değişikliği hoca 58’de yaptı."
"Stresin en çok İsmail hocada baskı yarattığını görüyorum. Bu baskı zor bir olaydır. Kaldı ki Fenerbahçe tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım fakat bu 9 yıllık süreç hepimizi gerdi. Sezon sonu yaklaştıkça bu konu sizi şuursuzlaştırabilir."
"Ali Koç, Suudi Arabistan sonra katıldığı bir programda “Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz” dedi. Kulübün lideri böyle diyor 25 milyon taraftar bunu izliyor. Zaten böyle bir intibaya kapılmış durumdalar. Bunu düşünebilirsiniz ama bunu 25 milyon kişi aldığı zaman ne oluyor biliyor musun? 1-1 olunca Samsunspor maçı Fenerbahçe taraftarı maçı bıraktı, kaygı başladı. Bizi şampiyon yapmayacaklar kaygısı."