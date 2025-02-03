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Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu! Yeni transfer için olay sözler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2025 09:38
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor galibiyeti konuşulmaya devam ederken usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dilmen Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kostic için beklenmedik ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Filip Kostic

Filip Kostic

SIR Sırbistan
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-0 dönerek 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen Sarı-Lacivertliler'in sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferlerinden Kostic için de konuştu.

İŞTE O SÖZLER...

"Rizespor hiç kimsenin beklemediği kadar çok iyi futbol oynadı. Fikstür avantajı denilen konu bu. İşte avantaj diyorsunuz bu maçları kazanırsanız anlamlı oluyor. Fenerbahçe taraftarı da camiası da buraya 3 puan yazmıştı ama beklemedikleri bir Rizespor gördüler."

"Hakemle ilgili çok şey konuşulacaktır. Penaltı pozisyonunun ilk yarıda doğru olduğunu düşünüyorum. Ghezzal'ın pozisyonunu görmedim ama genel anlamda kartlardaki tutarsızlıkları görüyorum. Bu hakem Alanya - Trabzonspor maçından sonra uzun bir süre ceza almıştı. Bu MHK, hakemliği darmadığın etti."

"Bugün Jose Mourinho ben çevirdim demesin. Hatasından döndü de demeyeceğim ikinci yarı için. Rafa Silva, Talisca, Mertens ve Szysmanski üzerinden örnek vereceğim. Aslında Szymanski bu isimler arasında savunmaya en çok yardımcı olan oyuncu."

"Dzeko Fenerbahçe tarihinin en büyük santrofurudur. Fenerbahçe Kulübü'nün oyunculuktan da öte insan kallitesi olarak kullanması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum."

"Devre arasında Fenerbahçe yine transferler yaptı. bence ön tarafı kapattı. Talisca'yı sadece bu sene için düşünmemek lazım. Önümüzdeki sene için de değerlidir. Talisca'yı bir santrafor arkası gibi de değerlendirebiliriz. Yine Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon santrafor almasına gerek kalmadı. Kapattı orayı."

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