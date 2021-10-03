Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın sonunda konuştu.

"SADECE UZATMALAR BİR PROGRAM SÜRER"

Futbol tarihine geçecek çok önemli maçlardan bir tanesi. İlk 10'a sokabilirim. 10 kişi Galatasaray. Rizespor, penaltı kaçırıyor. Rizespor üst üste 3 tane korner attı. Uzatmalar bitmiş. 99'da Rizespor iki korner attı. Döndü. Faul tartışması. Derken golle sonuçlanan ve santrası olmayan bir maç. Hakikaten de izlemeyenler için şunu söyleyeyim, çok tartışılacak bir maç. Heyecanlı da bir maç yani. Uzatmalar ile sadece bir program yeriz.

"TERİM BİTİR DERKEN KAZANDI" Oyuna giren Tarık önce sarı kart gördü. Daha sonra hakem uyardı. Hakem uyarınca demek istiyor ki, ben 98'de bitirmeyeceğim. İkinciyi uyardı, saatini gösterdi. Bitirmeyeceğim derken izleyiciler Galatasaray'ın avantajı olarak yorumlayabilirdi. 98 küsürde korner kazandı Rize. Bir teknik direktör düşünün. Ben Fatih Terim'im. 2-2 bitirmemek için Diagne'yi de sokuyorum. Çünkü rakiplerim sürekli kazanıyor. 98 oluyor. 8 dakika uzamış ama 99'da rakip korner atıyor. Yahu bitirse bari, attırmasa. İki Rizeli oyuncu atmaktan vazgeçiyor ya, Ali Palabıyık sinirlenip bitirebilir. Yedlin'e çarpıyor korner, sonra bir korner daha. Fatih Hoca da 'Bitir be' kardeşim derken dönüyor 3 puanı alıyor. Böyle bir duygu olduğuna emin ol. Hoca 2-2'den memnun değildi. 98-99 arası atılan 3 kornerde de 'Yahu kardeşim bu kadar uzar mı, bitir' derken, acayip bir atak ve tartışmaya çok açık 2 pozisyonla kazandı. Galatasaray'ın yediği golden önce de faul vardı. Orada faul verse belki böyle saçma sapan bir maç yönetmezdi.

"ÇOK DRAMATİK" Rizespor için çok dramatik. Penaltı kaçırıp mağlup oldu, 1 puanda kaldı. 1-0'dan 2-1 öne geçtiğiniz maçta yenildiniz.

"10 KİŞİYKEN DIAGNE'Yİ SOKUYORSA..." Kazanan haklıdır. 10 kişiyken Diagne'yi sokuyorsa bir teknik direktör... Galatasaray, bazen kendisi yiyor yalnız. Geçen hafta Luyindama. Bu hafta Muslera ve Berkan. Daha önce Taylan...