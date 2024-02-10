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Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması! ''Ben olsam tutup kolundan getiririm''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.02.2024 16:30 | Son Güncelleme:
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimiyle ilgili flaş bir cümle kullandı. Ali Koç'un başkanlığının ardından göreve gelecek başkan için ilginç ifadeler kullanan Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, katıldığı 343 Digital YouTube kanalda Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AZİZ YILDIRIM'I BEN OLSAM ZORLA GETİRİRİM"

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"Ali Bey olmazsa Aziz Bey’in bir dönem Fenerbahçe’nin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimsenin aday dahi olmaması lazım. ‘Aziz Bey gel’ demeleri lazım. Aziz Bey büyük işler yapmıştır Fenerbahçe Kulübü’ne. Geçmişte yaptığı hatalar vardır muhakkak. Onlar da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama zorla getiririm ben olsam, yakışır yani."

"ŞAMPİYONLUK KAÇARSA SUÇLU HAKEMLER DEĞİL"

"Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyon olamazsa hakemler yüzünden şampiyon olamamazlık olmaz. Türk futbolu, benim gibi bir adamı kullanamadı. Türk futbolunun bana ihtiyacı var."

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Aziz Yıldırım Rıdvan Dilmen Ali Koç fenerbahçe spor aday 10
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