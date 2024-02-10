Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması! ''Ben olsam tutup kolundan getiririm''

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, katıldığı 343 Digital YouTube kanalda Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AZİZ YILDIRIM'I BEN OLSAM ZORLA GETİRİRİM"

"Ali Bey olmazsa Aziz Bey’in bir dönem Fenerbahçe’nin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimsenin aday dahi olmaması lazım. ‘Aziz Bey gel’ demeleri lazım. Aziz Bey büyük işler yapmıştır Fenerbahçe Kulübü’ne. Geçmişte yaptığı hatalar vardır muhakkak. Onlar da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama zorla getiririm ben olsam, yakışır yani."

"ŞAMPİYONLUK KAÇARSA SUÇLU HAKEMLER DEĞİL"

"Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyon olamazsa hakemler yüzünden şampiyon olamamazlık olmaz. Türk futbolu, benim gibi bir adamı kullanamadı. Türk futbolunun bana ihtiyacı var."

