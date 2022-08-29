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Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia!

29.08.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın aldığı skordan memnun olması gerektiğini ifade eden Dilmen, haftaya Gomis'in ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından Rıdvan Dilmen çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların Gomis'in ilk 11'de başlamasını istemesinin ardından Dilmen'in ortaya attığı iddia sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ

GELECEK HAFTA GOMIS İDDİASI

GELECEK HAFTA GOMIS İDDİASI
"Galibiyete yakın olan taraf kuşkusuz Galatasaray'dı. 3-4 tane net fırsat kaçırdılar. Gomis'in aldığı süre ve yaptığı etkiye bakarsak çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Okan Buruk, gelecek hafta Gomis ile başlayacaktır."

"YATMAYA GELMEMİŞLER"

"YATMAYA GELMEMİŞLER"
"Lucas Torreira'nın sakatlandığı dakika ile oyundan çıkışı arasında 3-4 dakika var, sahada kalmak istedi yani. Mertens de aynı şekilde her şeyini verdi sahada. Bu oyuncuların buraya 'yatmaya' gelmediği belli."

"AVCI MUTSUZ DEĞİLDİR"

"AVCI MUTSUZ DEĞİLDİR"
"Trabzonspor'un direkt ilk 11'inden 6 isim sahada yokken bu sonuçtan Abdullah Avcı mutsuz değildir. Bu kadar pozisyon harcanmışken mutsuz olan Okan Buruk'tur."

"GALATASARAY DAHA FARKLI"

"GALATASARAY DAHA FARKLI"
"Geçen sezon Galatasaray gelişime açık oyuncularla bir plan yapmıştı. Bu sezon tecrübeli oyuncularla takımı geliştirme yoluna gittiler."

"TAHA BÜTÜN GECE UYUYAMAMIŞTIR"

"TAHA BÜTÜN GECE UYUYAMAMIŞTIR"
"Taha Tepe, Türkiye Kupası'nda bile oynatılmamış bir kaleci. İlk pozisyonda Mertens'in şutunu kurtardıktan sonra kendisine çok güvenmeye başladı. Onun yerine kendinizi koyun, bütün gece uyuyamamıştır."
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