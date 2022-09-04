Jorge Jesus ile karşı karşıya! Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi için olay yorum! "İdeal bir oyuncu değil..."

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan yeni transferleri Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 10'a yükselten Fenerbahçe'de taraftarlar, gözünü transfere dikmişti.

Kadrosuna son olarak Michy Batshuayi'yi katan sarı - lacivertlilerde başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından transferle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"WEGHORST VE MAXI GOMEZ'İ JESUS İSTEMEDİ"

Wout Weghorst ve Maxi Gomez isimleri hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı, "Weghorst bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez için bizim hocamız bize uymaz dedi. Trabzonspor'un Gomez'i bizim elimizden aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse o kadar gerçektir." ifadelerini kullanmıştı.

RIDVAN DİLMEN YORUMLADI

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından TV 8,5'ta yaptığı yorumlarla sarı - lacivertlilerin yeni transferi Michy Batshuayi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KADRO İÇİN İDEAL DEĞİL"

Batshuayi'nin Fenerbahçe'ye uygun olmadığını ifade eden Dilmen, "Batshuayi önemli bir oyuncu ama "Al" deseler, ben Weghorst'u isterdim. Ben ben 'Batshuayi alınsın' dediğim zaman, takımda ne Pedro ne de King vardı. Bugünkü kadro için ideal bir oyuncu değil. Zaten bu tip oyuncular geldi." dedi.

Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçirmiş ve sezonu 14 golle tamamlamıştı.