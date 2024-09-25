SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarını çok üzecek Mourinho açıklaması! ''Son 4-5 yıldır kariyeri düşüşteydi"

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarını çok üzecek Mourinho açıklaması! ''Son 4-5 yıldır kariyeri düşüşteydi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 07:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun sürenin ardından yorumculuğa geri dönen Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray maçının artçılarını değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin 3-1 kaybetmesini eleştiren Rıdvan Dilmen, maç öncesi Aykut Kocaman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anlattı.

Rıdvan Dilmen, yorumlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. HabertürkSpor'da konuşan Dilmen, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye ihtiyacı olduğunu belirterek flaş ifadeler kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"AYKUT KOCAMAN'I ARADIM"

"AYKUT KOCAMAN'I ARADIM"

"Aykut Kocaman'dan izin isteyerek söylüyorum maçtan önce aradım. Maçı sordum. Kocaman, 'Bizim takım güçlü' dedi. 'Galatasaray'ı izledin mi?' dedim. 'Adana Demir'e kadar izledim' dedi. 'Her şeyi bizim maça sakladılar, son maçlarını izle toparlamışlar' dedim. 'Son iki maçında toparlamışlar. Özellikle Rize ve Antep maçında iyi olmuşlardı' dedim"

"YANLIŞ TAKIMLA SAHAYA ÇIKMADI"

"YANLIŞ TAKIMLA SAHAYA ÇIKMADI"

"Jose Mourinho için yanlış takımla sahaya çıktığını söyleyemem, ama hamleleri üzerine tartışabiliriz. Fenerbahçe’nin geçen sezon deplasmanda Galatasaray'ı 10 kişiyle önde baskı yaparak yenmesi, Mourinho’nun stratejileriyle ilgili düşündürücü bir durum"

"4-5 YILDIR KARİYERİ DÜŞÜŞTEYDİ"

"4-5 YILDIR KARİYERİ DÜŞÜŞTEYDİ"

"Bayern Münih boştaydı, Barcelona boştaydı, özellikle son 4-5 yıldır kariyeri düşüşteydi... Teknik olarak hata yapabilirsiniz, maç da kaybedebilirsiniz ama benim liderim en kötü şartta derbiden bir gün sonra bizleri bilgilendirebilirdi"

"GELMİŞ GEÇMİŞ 1 NUMARALI MARKADIR"

"GELMİŞ GEÇMİŞ 1 NUMARALI MARKADIR"

"Mourinho, Türkiye'ye gelmiş 1 numaralı markadır. Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı kadar, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var."

"GALATASARAY DOMİNE ETTİ"

"GALATASARAY DOMİNE ETTİ"

"Lucas Torreira, yalnızca 6 numara değil; bu yüzden yanında Kerem ya da Sara olsa da iyi oynayabiliyor. Galatasaray ise beklenmedik bir şekilde oyunu domine etti"

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen José Mourinho fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

Ataman'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Ataman'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Dursun Özbek'ten gündeme dair çarpıcı açıklamalar!

Dursun Özbek'ten gündeme dair çarpıcı açıklamalar!

Ballon d’Or'un sahibi sızdırıldı! Hakan Çalhanoğlu...

Ballon d’Or'un sahibi sızdırıldı! Hakan Çalhanoğlu...

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku!

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.