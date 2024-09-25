Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarını çok üzecek Mourinho açıklaması! ''Son 4-5 yıldır kariyeri düşüşteydi"

Rıdvan Dilmen, yorumlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. HabertürkSpor'da konuşan Dilmen, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye ihtiyacı olduğunu belirterek flaş ifadeler kullandı.
"Aykut Kocaman'dan izin isteyerek söylüyorum maçtan önce aradım. Maçı sordum. Kocaman, 'Bizim takım güçlü' dedi. 'Galatasaray'ı izledin mi?' dedim. 'Adana Demir'e kadar izledim' dedi. 'Her şeyi bizim maça sakladılar, son maçlarını izle toparlamışlar' dedim. 'Son iki maçında toparlamışlar. Özellikle Rize ve Antep maçında iyi olmuşlardı' dedim"
"Jose Mourinho için yanlış takımla sahaya çıktığını söyleyemem, ama hamleleri üzerine tartışabiliriz. Fenerbahçe’nin geçen sezon deplasmanda Galatasaray'ı 10 kişiyle önde baskı yaparak yenmesi, Mourinho’nun stratejileriyle ilgili düşündürücü bir durum"
"Bayern Münih boştaydı, Barcelona boştaydı, özellikle son 4-5 yıldır kariyeri düşüşteydi... Teknik olarak hata yapabilirsiniz, maç da kaybedebilirsiniz ama benim liderim en kötü şartta derbiden bir gün sonra bizleri bilgilendirebilirdi"
"Mourinho, Türkiye'ye gelmiş 1 numaralı markadır. Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı kadar, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var."
"Lucas Torreira, yalnızca 6 numara değil; bu yüzden yanında Kerem ya da Sara olsa da iyi oynayabiliyor. Galatasaray ise beklenmedik bir şekilde oyunu domine etti"