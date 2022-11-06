Rıdvan Dilmen'den maç sonu ses getiren açıklama: Galatasaray tarihi farkı kaçırdı

"BU FİKSTÜR HOCA KOVDURUR"

"Icardi ve Mertens'in yanı sıra Rashica'nın da formayı aldığını söyleyebiliriz artık. Galatasaray o kadar zorlu bir fikstürden geçti ki teknik direktör kovdurur bu maçlar. Ona rağmen yukarı sıralardan kopmadı."