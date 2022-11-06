Rıdvan Dilmen'den maç sonu ses getiren açıklama: Galatasaray tarihi farkı kaçırdı

Süper Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Haftanın maçında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ederken, rakibini yeni transfer Icardi'nin kaydettiği 2 golle 2-1 mağlup ederek, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Zorlu karşılaşmanın yankıları sürerken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı TV 8.5 ekranlarında değerlendirdi.
"90 dakikaya baktığımız zaman Galatasaray'ın 7-8 tane net pozisyonu var. Puan kaybetse psikolojik olarak sıkıntı olabilirdi bu oyundan sonra. İlk yarı sonunda Mertens'i çıkarmalı demişti ama iyi ki beni dinlememiş. Muazzam oynadı gerçekten."
"Şenol Güneş, ikinci yarıda Galatasaray'ın oyununa katkı sağladı taktik olarak. Ancak Galatasaray puan kaybetse gerçekten yazık olurdu. Beşiktaş'ta Masuaku'nun olmaması bütün dengeleri alt üst etti. Umut Meraş hiç hazır bir görüntü vermedi."
"Şenol Güneş'in 2-1'den sonra fazla risk aldığını düşünüyorum. Maç 5-1'e gidebilirdi. Icardi, bu işleri yapabilirse fizik açığını kapatacaktır, usta işi gol vuruşları yaptı gerçekten. Keza Mertens de öyle, resital yaptı ikinci yarıda..."
"Icardi ve Mertens'in yanı sıra Rashica'nın da formayı aldığını söyleyebiliriz artık. Galatasaray o kadar zorlu bir fikstürden geçti ki teknik direktör kovdurur bu maçlar. Ona rağmen yukarı sıralardan kopmadı."
"Galatasaray'ın sezon başında son dakikalarda kazandığı maçlar. Lige ara verildiğinde Fenerbahçe evinde 8 maç oynamış olacak, Galatasaray 5. O yüzden bu puan farkları yüksek diyemeyiz."