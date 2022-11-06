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Rıdvan Dilmen'den maç sonu ses getiren açıklama: Galatasaray tarihi farkı kaçırdı

06.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Haftanın maçında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ederken, rakibini yeni transfer Icardi'nin kaydettiği 2 golle 2-1 mağlup ederek, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Zorlu karşılaşmanın yankıları sürerken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı TV 8.5 ekranlarında değerlendirdi.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'NİN DERBİ YORUMLARI

"7-8 NET POZİSYONU VAR"

"7-8 NET POZİSYONU VAR"

"90 dakikaya baktığımız zaman Galatasaray'ın 7-8 tane net pozisyonu var. Puan kaybetse psikolojik olarak sıkıntı olabilirdi bu oyundan sonra. İlk yarı sonunda Mertens'i çıkarmalı demişti ama iyi ki beni dinlememiş. Muazzam oynadı gerçekten."

"ŞENOL GÜNEŞ, G.SARAY'A YARDIM ETTİ"

"ŞENOL GÜNEŞ, G.SARAY'A YARDIM ETTİ"

"Şenol Güneş, ikinci yarıda Galatasaray'ın oyununa katkı sağladı taktik olarak. Ancak Galatasaray puan kaybetse gerçekten yazık olurdu. Beşiktaş'ta Masuaku'nun olmaması bütün dengeleri alt üst etti. Umut Meraş hiç hazır bir görüntü vermedi."

"ICARDI VE MERTENS..."

"ICARDI VE MERTENS..."

"Şenol Güneş'in 2-1'den sonra fazla risk aldığını düşünüyorum. Maç 5-1'e gidebilirdi. Icardi, bu işleri yapabilirse fizik açığını kapatacaktır, usta işi gol vuruşları yaptı gerçekten. Keza Mertens de öyle, resital yaptı ikinci yarıda..."

"BU FİKSTÜR HOCA KOVDURUR"

"BU FİKSTÜR HOCA KOVDURUR"

"Icardi ve Mertens'in yanı sıra Rashica'nın da formayı aldığını söyleyebiliriz artık. Galatasaray o kadar zorlu bir fikstürden geçti ki teknik direktör kovdurur bu maçlar. Ona rağmen yukarı sıralardan kopmadı."

"SEZON BAŞINDAKİ MAÇLAR ÖNEMLİ"

"SEZON BAŞINDAKİ MAÇLAR ÖNEMLİ"

"Galatasaray'ın sezon başında son dakikalarda kazandığı maçlar. Lige ara verildiğinde Fenerbahçe evinde 8 maç oynamış olacak, Galatasaray 5. O yüzden bu puan farkları yüksek diyemeyiz."

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