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Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a ağır eleştiri!

02.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 10 kişi Adana Demirspor karşısında galibiyet alamamasını değerlendirdi. Okan Buruk'un sürekli yardımcılarıyla konuştuğunu söyleyen Dilmen, tecrübeli hocayı bu konuda eleştiri yağmuruna tuttu.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı TV8,5'ta yorumladı. Okan Buruk'un maçta yaptığı hareketleri değerlendiren Rıdvan Dilmen, Gomis tercihini de eleştirdi.

OKAN BURUK'A ELEŞTİRİ

"Okan hoca sürekli yardımcılarıyla 'ne yapacağız' diye tartışıyor. Okan hoca gibi tecrübeli teknik adam bu kadar istişareyi yapmamalı. Valerien Ismael gibi, o kadar olmasa da yardımcılarına çok fazla bakıyor. Yardımcı antrenör tabii ki sadece yelek taşıyan kişi değildir ama karar verici kesinlikle teknik adamdır. Bu hafta en fazla şut çektiği maçtır. Adana deplasmanından bahsediyoruz. Konyaspor maçında atamadı. Hoca yapabileceklerini yaptı diyebiliriz ama ilk değişikliğimi Van Aanholt'u alırım. Rakipten çok tehdit almıyorsan Aanholt'u almalıydı."

"BUNU YAPABİLEN BAŞKA TAKIM YOK"

"BUNU YAPABİLEN BAŞKA TAKIM YOK"
"Sacha Boey çok iyi oynadı. Rakip takım onun temposuna ayak uyduramadı. Onyekuru gibi bir oyuncuyu oyundan almak zorunda kaldı Montella. Midtsjö beklenenden iyi bir performans gösterdi. Kerem çok fazla içeriye girdi. Galatasaray stoperlerini dönüşümlü olarak rakip takım sahasında görebiliyoruz. Bunu ligimizde yapan başka bir takım yok."

"BEN OKAN BURUK OLSAYDIM..."

"BEN OKAN BURUK OLSAYDIM..."
"Galatasaray 11'e 11'de de iyi oynayan taraftı. Fernando Muslera'ya ikinci yarı hiç iş düşmedi. Ama ilk yarıda iki tane çok iyi kurtarışı var. O gol olsaydı çok farklı şeyler konuşacaktık. Ben Okan Buruk olsaydım son haftalarında attığı goller sebebiyle Gomis'i yedekte oturtmazdım."

"G.SARAY İKİ PUAN KAYBETTİ"

"G.SARAY İKİ PUAN KAYBETTİ"
"İki takım da iyi kadrolara sahip takımlar. Galatasaray iki puan kaybettiğine üzülmeli. Adana Demirspor için şartlardan dolayı 1 puana sevinmeli. Galatasaray ikinci yarı da ilk yarı da etkili olan taraftı. 2 puanı kaybeden kesinlikle Galatasaray'dı. Fiziksel anlamda da olumlu yönden hareket ediyor."
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