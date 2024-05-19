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Rıdvan Dilmen'den olay yaratan iddia! ''99 puan almalarına rağmen şampiyon olamayacaklar''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 21:48
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Galatasaray, Fenerbahçe mağlubiyetiyle Süper Lig’de 24 maç sonra kaybetti. Sarı-kırmızılıların bu mağlubiyetinin ardından Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin uzun yıllar hafızalardan silinmeyeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor’a konuk olacak.


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"20 SENE SONRA BİLE..."

"20 SENE SONRA BİLE..."

"Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. İnanılması güç bir maçtı."

"BU SÖZE HİÇ İNANMAM"

"BU SÖZE HİÇ İNANMAM"

"Bu söze hiç inanmam. Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım... Bugün öyle bir futbol oynanmadı."

"FENERBAHÇE İNANMIŞTI"

"FENERBAHÇE İNANMIŞTI"

"Fenerbahçe inanmıştı. Maçın başından sonuna kadar bunu hissettim."

"99 PUAN ALACAK AMA ŞAMPİYONLUK ZOR"

"99 PUAN ALACAK AMA ŞAMPİYONLUK ZOR"

"Fenerbahçe 99 puan alacak ama şampiyon olamayacak. Çok zor görünüyor. Galatasaray avantajlı."

"ŞAMPİYONLUK ADAYI OLURLAR"

"ŞAMPİYONLUK ADAYI OLURLAR"

"Yine de bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar."

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Rıdvan Dilmen fenerbahçe galatasaray
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