Rıdvan Dilmen'den olay yaratan iddia! ''99 puan almalarına rağmen şampiyon olamayacaklar''

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor’a konuk olacak.
"Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. İnanılması güç bir maçtı."
"Bu söze hiç inanmam. Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım... Bugün öyle bir futbol oynanmadı."
"Fenerbahçe inanmıştı. Maçın başından sonuna kadar bunu hissettim."
"Fenerbahçe 99 puan alacak ama şampiyon olamayacak. Çok zor görünüyor. Galatasaray avantajlı."
"Yine de bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar."