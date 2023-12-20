Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçının şifresini verdi! ''Bunları değerlendirirlerse maçı kazanırlar!''

GALATASARAY'IN ŞİFRESİNİ VERDİ

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray kalitesinin yüzde 50'sinde oynuyor. Okan Buruk 2-0 olsa da Sacha Boey'i çıkarsam diye düşünüyordur. Top Karagümrük'e geçtiğinde Galatasaray 8 kişi oynuyor. Icardi, Ziyech ve Mertens fiziksel anlamda iyi değiller. Galatasaray için Fenerbahçe maçı geçen hafta başlamıştı. Oyuncuların kafasında bu derbi maçı vardı. Galatasaray 2-3'ü bulacaktır ama fiziksel anlamda bazı dersler alınmalı. Fiziksel olarak bazı şeylere dikkat edilmezse Fenerbahçe bu zaaflardan faydalanır ve maçı kazanır." dedi.