SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçının şifresini verdi! ''Bunları değerlendirirlerse maçı kazanırlar!''

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçının şifresini verdi! ''Bunları değerlendirirlerse maçı kazanırlar!''

20.12.2023 23:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi sarı-kırmızılıların zaafını açıklayan Dilmen'den eleştiri geldi. Galatasaray'ın adeta şifresini veren Rıdvan Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den gündem oluşturacak sözler geldi. Galatasaray'ın zaafını açıklayan Dilmen, Fenerbahçe'nin bu zaafı kullanması durumunda maçı kazanabileceğini açıkladı.

Canlı Skor

GALATASARAY'IN ŞİFRESİNİ VERDİ

GALATASARAY'IN ŞİFRESİNİ VERDİ

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray kalitesinin yüzde 50'sinde oynuyor. Okan Buruk 2-0 olsa da Sacha Boey'i çıkarsam diye düşünüyordur. Top Karagümrük'e geçtiğinde Galatasaray 8 kişi oynuyor. Icardi, Ziyech ve Mertens fiziksel anlamda iyi değiller. Galatasaray için Fenerbahçe maçı geçen hafta başlamıştı. Oyuncuların kafasında bu derbi maçı vardı. Galatasaray 2-3'ü bulacaktır ama fiziksel anlamda bazı dersler alınmalı. Fiziksel olarak bazı şeylere dikkat edilmezse Fenerbahçe bu zaaflardan faydalanır ve maçı kazanır." dedi.

''ENERJİSİ DÜŞMÜŞ''

''ENERJİSİ DÜŞMÜŞ''

"Galatasaray'ı bugün çok enerjisi düşmüş gördüm. Okan Buruk da bunun üzerine basacaktır. Oynadığımız en kötü oyun diyecektir. Karagümrük Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en zorlayan takımdı. Bugün de Galatasaray'ı çok zorladı. Bu sezon resmi maçlarda gördüğüm en vasat oyun Galatasaray adına."

''50 BİN KİŞİ ÖNÜNDE BU OLMAZ''

''50 BİN KİŞİ ÖNÜNDE BU OLMAZ''

"Galatasaray'ın bugün en iyisi kim' sorusuna Günay cevabı veriyoruz. Kendi sahanda 50 bin kişi önünde bu soruya bu cevabı vermemeliyiz. Kötü de olsa kazanıyorsunuz. Ligin ilk yarısında gördüğümüz tablo şu. Fenerbahçe ve Galatasaray kendi kaderini kendi aralarındaki maçlarda çizecek."

''TORREIRA 90'LARI BİTİREMİYOR''

''TORREIRA 90'LARI BİTİREMİYOR''

"Galatasaray'da orta ikiliye o kadar çok yük biniyor ki dikkat ettiyseniz Torreira artık 90 dakikaları bitiremiyor. Kolay değil. Bugün de iki taraflı oynamaya çalıştı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen fenerbahçe galatasaray spor maçı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Adana Demirspor'dan çok konuşulacak hamle

Adana Demirspor'dan çok konuşulacak hamle

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Göztepe deplasmanında farklı kaybetti!

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Göztepe deplasmanında farklı kaybetti!

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.