Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı yıldız oyuncuyu öve öve bitiremedi! ''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısındaki müthiş oyununu yorumlayan Rıdvan Dilmen, Muslera'ya ayrı parantez açtı. Türkiye'nin gördüğü gelmiş geçmiş en iyi kaleci olduğunu söyleyen Dilmen, bu yorumunu Volkan Demirel'in de desteklediğini ifade etti.
Rıdvan Dilmen: "Rize iyi oynadığını düşünüyor ama bu Rize, kendi sahasında oynadığı Beşiktaş'tan da 4 tane yedi. Oynayan takımlara karşı büyük kulüpler daha rahat oynuyor. Galatasaray'da bu kadar kadro zafiyetine rağmen bu sonuç çok iyi." açıklamasını yaptı.
Rıdvan Dilmen: "400. maçına çıkmış Muslera... Ben toplamda 400 antrenman bile yapmamışımdır. İnanılmaz bir özveriyle oynuyor. Üstelik bu oyuncu sabah Çağlayan adliyesinde duruşmaya falan katıldı. Benim Türkiye'de gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi kaleci Muslera'dır. Bu yorumumu Volkan Demirel de destekliyor." dedi.