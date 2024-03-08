Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı yıldız oyuncuyu öve öve bitiremedi! ''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısındaki müthiş oyununu yorumlayan Rıdvan Dilmen, Muslera'ya ayrı parantez açtı. Türkiye'nin gördüğü gelmiş geçmiş en iyi kaleci olduğunu söyleyen Dilmen, bu yorumunu Volkan Demirel'in de desteklediğini ifade etti.

"RİZE İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYOR AMA..."

Rıdvan Dilmen: "Rize iyi oynadığını düşünüyor ama bu Rize, kendi sahasında oynadığı Beşiktaş'tan da 4 tane yedi. Oynayan takımlara karşı büyük kulüpler daha rahat oynuyor. Galatasaray'da bu kadar kadro zafiyetine rağmen bu sonuç çok iyi." açıklamasını yaptı.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"

Rıdvan Dilmen: "400. maçına çıkmış Muslera... Ben toplamda 400 antrenman bile yapmamışımdır. İnanılmaz bir özveriyle oynuyor. Üstelik bu oyuncu sabah Çağlayan adliyesinde duruşmaya falan katıldı. Benim Türkiye'de gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi kaleci Muslera'dır. Bu yorumumu Volkan Demirel de destekliyor." dedi.

