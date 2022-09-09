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Rıdvan Dilmen isyan bayrağını canlı yayında açtı! Neler söyledi neler...

09.09.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasını Dinamo Kiev karşılaşması ile açtı. Maçın başından sonuna kadar baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilere karşı, Dinamo Kiev oyuncularının sürekli yerde yatarak zaman geçirmesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Kiev maçının ardından bu konu hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmesinin ardından camiada büyük bir sevinç yaşandı. Kiev oyuncularının maç başından beri yerde yatarak zaman geçirme istekleri taraftarların tepkisini çekmişti. Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Rıdvan Dilmen, maç sonunda TV 8.5 kanalında yaptığı açıklamada bu konu hakkında konuştu.

"KADIKÖY'E YATMAYA GELMİŞLER"

yat

Rıdvan Dilmen, "Rakibin yapabildiği tek şey faul yapmaktı. Fenerbahçe rakip yarı alanda oynama alışkanlığını iyice kazanmış durumda. Taraftarlar da harikaydı bugün. Kadıköy'e zaten yatmaya gelmişler. Maçın özet görüntüleri 19 dakikaydı. Zaten geriye kalan dakikalarda Kiev oyuncuları yerdeydi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇINDAN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen fenerbahçe
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