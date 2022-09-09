Rıdvan Dilmen isyan bayrağını canlı yayında açtı! Neler söyledi neler...

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmesinin ardından camiada büyük bir sevinç yaşandı. Kiev oyuncularının maç başından beri yerde yatarak zaman geçirme istekleri taraftarların tepkisini çekmişti. Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Rıdvan Dilmen, maç sonunda TV 8.5 kanalında yaptığı açıklamada bu konu hakkında konuştu.

"KADIKÖY'E YATMAYA GELMİŞLER"

Rıdvan Dilmen, "Rakibin yapabildiği tek şey faul yapmaktı. Fenerbahçe rakip yarı alanda oynama alışkanlığını iyice kazanmış durumda. Taraftarlar da harikaydı bugün. Kadıköy'e zaten yatmaya gelmişler. Maçın özet görüntüleri 19 dakikaydı. Zaten geriye kalan dakikalarda Kiev oyuncuları yerdeydi." ifadelerini kullandı.