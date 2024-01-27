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  4. Rita Ora yine çok cesur! İlginç tarzıyla dikkat çekti! Arkasını dönünce...

Rita Ora yine çok cesur! İlginç tarzıyla dikkat çekti! Arkasını dönünce...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 15:23 | Son Güncelleme:
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Son dönemde iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Rita Ora cesur tarzından ödün vermiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rita Ora bu defa derin sırt dekolteli elbisesiyle olay oldu.

İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü şarkıcı bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

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İLGİNÇ TARZI OLAY OLDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora siyah önden ve arkadan pencere detaylı bir elbise giydi. Derin sırt dekoltesine sahip elbisesindeki kurdele detayı ise dikkat çekti.
Kırmızı kurdele şeklindeki kuyruklu elbisesiyle poz veren ünlü isim iddialı karelerini peş peşe paylaştı.
Ünlü şarkıcının son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü isme; 'Sen kraliçesin', 'Yine muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Büyüleyici', 'Çarpıcı görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Güzel şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora sosyal medya ünlü şarkıcı
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