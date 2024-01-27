Rita Ora yine çok cesur! İlginç tarzıyla dikkat çekti! Arkasını dönünce...

İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü şarkıcı bu defa davet tarzıyla gündem oldu.
İLGİNÇ TARZI OLAY OLDU
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora siyah önden ve arkadan pencere detaylı bir elbise giydi. Derin sırt dekoltesine sahip elbisesindeki kurdele detayı ise dikkat çekti.
Kırmızı kurdele şeklindeki kuyruklu elbisesiyle poz veren ünlü isim iddialı karelerini peş peşe paylaştı.
Ünlü şarkıcının son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü isme; 'Sen kraliçesin', 'Yine muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Büyüleyici', 'Çarpıcı görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Güzel şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.