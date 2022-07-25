"Rize Devranında Çay" konulu fotoğraf sergisi açıldı

RİZE (AA) - Rize'de "Rize Devranında Çay" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Rize Çay Çarşısı'nda açılan sergide, basın mensuplarınca çekilen, çayın tarladan bardağa zorlu yolculuğunu anlatan 40 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışını yapan Vali Kemal Çeber, etkinliğin Çay Çarşısı'nda düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çay Çarşısı açıldığı günden bu yana hemen hemen herkesten olumlu dönüşler aldıklarını belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Özellikle dışarıdan buraya gelen insanların övgü dolu sözleri bizleri mutlu ediyor. Günlük ortalama 3 bin kişi Çay Çarşısı'nı ziyaret ediyor. Bundan sonra bu sayı çok daha artacaktır. Burası da böyle güzel sergilere ev sahipliği yaparak kendisini test ediyor. Fotoğrafların sahiplerini ve sergide emeği olan herkesi tek tek tebrik ediyorum."

Açılışa, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Fikret Akbulut, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çay Çarşısı Müdürü Hasan Önder, BBP İl Başkanı Ensar Özçelik, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 3 gün ziyarete açık olacak.