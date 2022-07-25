YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. "Rize Devranında Çay" konulu fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" konulu fotoğraf sergisi açıldı

25.07.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergide, çayın tarladan bardağa zorlu yolculuğunu anlatan 40 fotoğraf yer alıyor

RİZE (AA) - Rize'de "Rize Devranında Çay" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Rize Çay Çarşısı'nda açılan sergide, basın mensuplarınca çekilen, çayın tarladan bardağa zorlu yolculuğunu anlatan 40 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışını yapan Vali Kemal Çeber, etkinliğin Çay Çarşısı'nda düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çay Çarşısı açıldığı günden bu yana hemen hemen herkesten olumlu dönüşler aldıklarını belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Özellikle dışarıdan buraya gelen insanların övgü dolu sözleri bizleri mutlu ediyor. Günlük ortalama 3 bin kişi Çay Çarşısı'nı ziyaret ediyor. Bundan sonra bu sayı çok daha artacaktır. Burası da böyle güzel sergilere ev sahipliği yaparak kendisini test ediyor. Fotoğrafların sahiplerini ve sergide emeği olan herkesi tek tek tebrik ediyorum."

Açılışa, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Fikret Akbulut, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çay Çarşısı Müdürü Hasan Önder, BBP İl Başkanı Ensar Özçelik, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 3 gün ziyarete açık olacak.

"Rize Devranında Çay" konulu fotoğraf sergisi açıldı

- Sergide, çayın tarladan bardağa zorlu yolculuğunu anlatan 40 fotoğraf yer alıyor

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

"Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:13
Sabah
05:01
Öğle
12:30
İkindi
16:26
Akşam
19:48
Yatsı
21:28
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.