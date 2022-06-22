Rize ve Trabzon'da polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı

RİZE (AA) - Rize ve Trabzon'da, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için tören gerçekleştirildi.

Rize Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, mezun olan polis adaylarının memleketin dört bir yanında kamu, mal ve can güvenliğini koruyarak görev yapacaklarını belirtti.

Mezun öğrencilere seslenen Sarı, "Artık bu şerefli teşkilatın bir mensubu, bu onurlu üniformayı taşıyan birer kamu görevlisi olduktan sonra sınıfınız milletin safı, tarafınız da devletimizin tarafıdır. Bizim için asıl olan asil milletimizdir, aziz vatanımızdır, şanlı devletimizdir ay yıldızlı bayrağımızdır." dedi.

Sarı, mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rize POMEM Müdürü Kenan Şaban Süzgün ise 559 genç polisi teşkilata kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Berkay Menemen, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren 10 öğrenciye hediyelerinin verildiği törende, yeni mezun 559 polis yemin etti.

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve mezunların aileleri katıldı.

- Trabzon

Trabzon'da, Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 27. dönem eğitim programını tamamlayan 376 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının büyük sorumluluk örneği göstererek gece gündüz mücadele ettiğini söyledi.

Polis adaylarına seslenen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı yerlerinde bu vatan, bayrak ve devlet için görev süreniz boyunca bu millete hizmet edeceksiniz. Görev hayatınız boyunca ülkemizin her yerinde, en ücra köşesinde giymiş olduğunuz bu üniformanın layıkıyla hakkını vereceğinize canı gönülden inanıyorum. Bizler inanıyoruz ki sizler bu milletin polisi olacaksınız, birilerinin kiraya verdiği, beyinleri kiraya verilmiş polisler değil. Geriye dönüp baktığımızda 15 Temmuz'da biz bunun acı bedelini hep birlikte yaşadık ama bu vatanın has evladı, bu milletine sevdalı, bayrağına sevdalı polislerimiz sayesinde bu millet 15 Temmuz'da kahramanca verdiği mücadelenin sonunda bayrağına ve vatanına sahip çıkarak devleti korudu ve kolladı. İnşallah sizler de bu duygu ve inançla bu vatana, millete hizmet edeceksiniz."

Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzelyazıcı da ülke genelinde 22 polis meslek eğitim merkezinde yaklaşık 12 bin öğrencinin diplomalarını alarak meslek hayatına katılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Hüseyin Kenger, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Yemin eden polis adayları kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Sevinçlerini, arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaşan polis adayları, daha sonra POMEM önünde zeybek oynayarak mezuniyetlerini kutladı.

Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, protokol üyeleri, polis adayları ve aileleri katıldı.