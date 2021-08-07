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Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

07.08.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Turan Aslan'ın (44) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen çay yüklü kamyonet, Yeşilyurt köyü Kartaltepe mevkisinde şarampole devrildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ile araçtaki Ayşe Şimşek (59), Songül Aslan (45), İlknur Baş (46) ve Cemile Erbaş (49), AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı

Rize'de çay yüklü kamyonet dereye devrildi: 5 yaralı
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