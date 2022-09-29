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Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

29.09.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinin, domuzların verdiği zarardan korunmak amacıyla ormanlık alana çelik tel gererek kurduğu tuzağa yavru ayı takıldı.

Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Olay yerine gelen 3 kişilik kurtarma ekibi, güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Uyuşturucu iğne yardımıyla bayıltılan yavru ayı, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilen yavru ayı, olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta doğal yaşam alanına bırakıldı.

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

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Rize İkizdere kapan yavru ayı

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