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Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda eğitim yeniden başladı

17.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda eğitim yeniden başladı

RİZE (AA) - Rize'de geçen yıl meydana gelen heyelanda hasar gören okul binasında onarım tamamlandı.

Merkeze bağlı Elmalı köyünde, Ağustos 2021'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöken Elmalı İlkokulu ve Ortaokulu'na, 16 metre yüksekliğinde ve 30 metre genişliğinde yeni duvar yapıldı.

Çalışmaların ardından yeniden eğitime açılan okulu ziyaret eden Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Çeber, burada gazetecilere, yaşanan heyelanlarda okulun önünde büyük bir heyelan olduğunu söyledi.

Burayı en sağlıklı şekilde yapabilmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çeber, "Burada önce çok detaylı jeolojik etütler yaptık. 'Sadece kayan yer mi, yoksa alanın bütününde mi bir risk var?' diye araştırma yaptık. Üniversitemizi de konuya dahil ederek tespitlerimizi gerçekleştirdik ve burada belki de Türkiye'de az örneği olabilecek bir duvar yaptık. Onunla tedbir aldık." dedi.

Çeber, iki kademeli bir duvar yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 1,5 milyon liraya yakın bir maliyet oluştu. Oldukça derin bir duvar var. Bu sayede okul bahçesi de yarı yarıya büyüdü. Çocuklarımızın çok daha güvenli bir okulu ve çok daha geniş bir bahçeleri oldu. Geçen yıl öğrencilerimize başka bir okulda eğitim verdik. Bugün itibarıyla da okulumuzu hizmete açtık." diye konuştu.

Rize'de 13 köy yaşam merkezi yaptıklarına dikkati çeken Çeber, şunları kaydetti:

"Köy okullarını canlandırmak istiyoruz. Açabileceklerimizi, nüfuslar buna el veriyorsa yeniden açmak. Hem taşımalı sistemin getirdiği risklerden çocukları korumak hem de köylerimizi yeniden canlandırmak istiyoruz. Henüz açılamayacak okullarımızda da köy yaşam merkezleri adıyla bu okulları birer sosyal kültürel alana çevirme çabalarımız var. Sayılarını artırma gayretindeyiz."

Ziyarete, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bıyık ve diğer ilgililer de katıldı.

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda eğitim yeniden başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda eğitim yeniden başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

Rize'de heyelan nedeniyle bahçesi çöken okulda yeniden eğitim başladı

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