Roman Abramoviç Galatasaray'ı satın alacak mı? Eski Başkan Faruk Süren ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi...

'BEBEK'TE GÖRÜŞTÜLER'

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Abramoviç'in Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren ile geçtiğimiz günlerde Bebek’te bir araya geldiği iddia edildi. İkilinin masasında Rus ve yabancı olduğu tahmin edilen bazı kişilerle Galatasaray camiası tarafından tanınan iki önemli ismin de yer aldığı öne sürüldü.