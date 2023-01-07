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Roman Abramoviç Galatasaray'ı satın alacak mı? Eski Başkan Faruk Süren ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi...

07.01.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı almak istediği yönünde iddialar ortaya atılırken, bu kez ortaya atılan iddia çok konuşulacak türden. Buna göre; Sarı-Kırmızılılar'ı almak üzere ilk görüşmeyi gerçekleştirilen Abramoviç, bir dizi temaslarda bulundu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda İzmir ekibi Göztepe'yi satın alma girişimleriyle Türkiye'de tanınmaya başlayan Abramoviç, anlaşma sağlayamamış ve Göztepe'yi satın alma hayalini rafa kaldırmıştı. O günden bu yana Türkiye'ye ara ara ziyarette bulunan Rus milyarder, burada yatırım yapmaya karar verdiği iddia edilmiş, hatta Abramoviç'in almak istediği takımın Galatasaray olduğu öne sürülmüştü.

O günden sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Abramoviç, ülkeye hayran kaldı ve ayrılmak istemediği bilinirken, Rus milyarderin İstanbul'da kendine ev bile yaptırdığı ve burada yatırımlarda bulunmak istediği öğrenilmişti.

'BEBEK'TE GÖRÜŞTÜLER' 

'BEBEK'TE GÖRÜŞTÜLER' 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Abramoviç'in Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren ile geçtiğimiz günlerde Bebek’te bir araya geldiği iddia edildi. İkilinin masasında Rus ve yabancı olduğu tahmin edilen bazı kişilerle Galatasaray camiası tarafından tanınan iki önemli ismin de yer aldığı öne sürüldü.

Bu görüşmenin şahitleri camianın kanaat önderlerinden olan Süren’in Abramovic ile “Galatasaray’ın satışı için ilk görüşmeyi yaptı” iddialarını ortaya atıldı.

TÜRKİYE'DEN TAKIM ALMAK İSTİYOR 

TÜRKİYE'DEN TAKIM ALMAK İSTİYOR 

İkilinin görüşmesi bir süre önce The Mirror gazetesi tarafından ortaya atılan, “Abramovic, Türkiye’den bir takım satın almak istiyor” iddiasını gündeme getirdi. Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden Chelsea ile ilişkisini koparmak zorunda kalan Rus işadamının Türkiye’ye yerleştiği ve Bebek’i kendisine üs olarak seçtiğinin belirtildiği haberde, Abramovic’in alabileceği Türk kulüpleri sıralanmıştı. O günlerde akıllara Galatasaray gelmişti.

FARUK SÜREN'İN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

FARUK SÜREN'İN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

 Galatasaray’ın UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası’nın kazandığı dönemde başkanlık yapan Faruk Süren ise 2017 yılında yaptığı bir açıklamada “Kulübün satılması mümkün değil ancak ortaklık olabilir. Finansal açıdan kötü durumdayız. Galatasaray elimizden gidiyor. Üzülerek söylüyorum, böyle devam ederse küme düşeriz” ifadelerini kullanmıştı.

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