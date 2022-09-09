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Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi! Bu sözler çok konuşulur

09.09.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu yaşananlar karşılaşmanın önüne geçmiş durumda. Kiev ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Mircea Lucescu maç sonunda yaptığı açıklamalarla tepki çekerken, Jesus maç sonu bomba açıklamalarda bulunmuştu. Lucescu ülkesine dönmesinin ardından Jesus'a flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe B Grubu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazanırken, gerek maç içinde gerekse maç sonunda yaşanan gerginlikler mücadeleye damga vurdu.

"YATMAYA DEVAM ET"

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Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk bölümünde Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev sert fauller ile Fenerbahçe'yi durdurmaya çalışırken, Kiev ekibinin futbolcularının oyunu soğutma çabaları tribünlerden de oldukça tepki çekmişti. Karşılaşmanın sonunda Jesus orta alana giderek maçı yavaşlatmak için sık sık yerde yatan Kiev kalecisi Bushchan'a tepki göstermiş, Bushchan'a yönelik olarak "Yatmaya devam et" işareti yapmıştı.

Maç sonu açıklamalarda da bu konu gündem olurken, Mircea Lucescu Romanya basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE LUCESCU'NUN O SÖZLERİ!

MIRCEA LUCESCU'NUN AÇIKLAMALARI

"AŞIRI AGRESİFLERDİ"

"AŞIRI AGRESİFLERDİ"
Soru: İstanbul'da neler oldu?

"Fenerbahçe maçı boğa güreşi gibiydi. Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlardı. Sonradan agresif davranmaya başladılar ve sonuna kadar böyle devam ettiler. Aşırı bir agresiflik gösterdiler"

"TEPKİSİNİ MERAK EDİYORUM"

"TEPKİSİNİ MERAK EDİYORUM"
Soru: Jorge Jesus'un sertlik ve faul sayıları açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Hastanedeki iki futbolcuya nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Shaparenko ve Buschan Barcelona'ya gitti, ameliyat olacaklar. Shaparenko'nun çapraz bağları koptu, 6 ay yok. Kaleci de dizinden sakatlandı ve en az bir ay yok. Başka dertlerimiz yokmuş gibi!"

"F.BAHÇE'DE BASKI VARDI"

"F.BAHÇE'DE BASKI VARDI"
"Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı. Şiddete teşvik edildiler ve şiddetle karşılık verdiler. Bu maçtan önce rövanştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Biz onları Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra."

"KORKUNÇ HOŞGÖRÜLÜYDÜ"

"KORKUNÇ HOŞGÖRÜLÜYDÜ"
Soru: Hakemi beğendiniz mi?

"Hakem korkunç derecede hoşgörülüydü. Bu Fenerbahçe'nin sert oynamasına izin verdi. Fenerbahçe taraftarının baskısına boyun eğdi. Taraftarlar sahaya ellerine ne geçerse attılar. Bize hakaret ettiler.
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