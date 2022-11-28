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Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü! FIFA'yı bile yanıltan olay 10 dakika sonra düzeltildi

28.11.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz-Uruguay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 54. dakikasında atılan gol dünyayı adeta ikiye böldü. FIFA, atılan golü ilk önce Cristiano Ronaldo'ya yazdı. Golün üstünden 10 dakika geçmesinin ardından Ronaldo'dan alınan skor, Bruno Fernandes'e yazıldı. Sosyal medyada bu olay sonrası tartışmalar başladı.

Portekiz-Uruguay maçında Cristiano Ronaldo'nun attığı gol, sonrasında Bruno Fernandes'e yazılınca sosyal medyada Ronaldo hayranları isyan etti. Bazı taraftarlar Ronaldo'nun topa dokunduğunu söylerken, bazı taraftarlar da golün Bruno Fernandes'e yazılması gerektiğini savundu.

FIFA GOLÜ RONALDO'YA YAZDI

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Maçın 54. dakikasında Bruno Fernandes'in ortasında topa yükselen Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Büyük sevinç yaşayan Portekizli yıldızın topa dokunup dokunmadığı sosyal medyada çok tartışıldı.

10 DAKİKA SONRA RONALDO'DAN ALINDI

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Bu golün üstünden 10 dakika geçtikten sonra FIFA düzeltme uyguladı. Golün Ronaldo tarafından değil, Bruno Fernandes tarafından atıldığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Ronaldo hayranlarıyla farklı düşünenler adeta büyük bir tartışmaya tutuştu...

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