Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü! FIFA'yı bile yanıltan olay 10 dakika sonra düzeltildi

Portekiz-Uruguay maçında Cristiano Ronaldo'nun attığı gol, sonrasında Bruno Fernandes'e yazılınca sosyal medyada Ronaldo hayranları isyan etti. Bazı taraftarlar Ronaldo'nun topa dokunduğunu söylerken, bazı taraftarlar da golün Bruno Fernandes'e yazılması gerektiğini savundu.

FIFA GOLÜ RONALDO'YA YAZDI

Maçın 54. dakikasında Bruno Fernandes'in ortasında topa yükselen Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Büyük sevinç yaşayan Portekizli yıldızın topa dokunup dokunmadığı sosyal medyada çok tartışıldı.

10 DAKİKA SONRA RONALDO'DAN ALINDI

Bu golün üstünden 10 dakika geçtikten sonra FIFA düzeltme uyguladı. Golün Ronaldo tarafından değil, Bruno Fernandes tarafından atıldığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Ronaldo hayranlarıyla farklı düşünenler adeta büyük bir tartışmaya tutuştu...