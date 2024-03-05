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Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın maçında top havadaki drone'a çarptı! Sosyal medyada uzaylı yorumları yapıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 07:45
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde karşılaşan Al Ain-Al Nassr maçını çeken drone’a topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada ''Ronaldo'nun maçında "sahaya uzaylılar geldi" şeklinde esprili bir şekilde yorumlandı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ı konuk etti.

TOP, MAÇI ÇEKEN DRONE’A ÇARPTI

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Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisinin uzun vuruşunda top, maçı çeken drone’a çarptı. Mücadelenin hakemi Hiroyuki Kimura, topu alarak hava atışıyla maçı devam ettirdi.
Al Ain sahadan 1-0’lık sonuçla galip ayrılırken, çeyrek final ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.

"UZAYLILAR MI GELDİ?"

Sosyal medyada o anlardan sonra "uzaylılar mı geldi?" esprisi yapıldı.

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