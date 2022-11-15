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  4. Ronaldo'ya kapılar birer birer kapanıyor! Antrenmanda yaşanan olay taraftarın içini yaktı

Ronaldo'ya kapılar birer birer kapanıyor! Antrenmanda yaşanan olay taraftarın içini yaktı

15.11.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünkü Portekiz antrenmanında Cancelo'nun Cristiano Ronaldo'ya tavrı sosyal medyada gündem oldu. Yine bugün medyaya düşen Bruno Fernandes'in Ronaldo'ya karşı soğuk tavrının ardından birçok taraftar yıldız oyuncuya destek mesajları yağdırdı. Manchester United'ta arkadaşı kalmadığı söylemem Ronaldo için Portekiz Milli Takımın'nda da işler yolunda gitmiyor...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Tüm takım Ronaldo'ya karşı cephe aldı! Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Portekizli yıldız, Manchester United'ta istenmeyen adam ilan edilmişti. Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı'nın kampına katılan yıldız oyuncuya takım arkadaşları garip bir şekilde davranınca sosyal medya karıştı.

İLK ÖNCE BRUNO FERNANDES!

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Soyunma odasında Ronaldo'nun yüzüne bile bakmayan Manchester United'tan takım arkadaşı Bruno Fernandes'e taraftarlar tepki göstermişti. Bu olaydan saatler sonra takım olarak antrenmana çıkan Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo'ya bu kez de Manchester City'nin yıldızı Cancelo tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR

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Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Futbol Takımı Bruno Fernandes cancelo dünya kupası

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