Ronaldo'ya kapılar birer birer kapanıyor! Antrenmanda yaşanan olay taraftarın içini yaktı

Tüm takım Ronaldo'ya karşı cephe aldı! Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Portekizli yıldız, Manchester United'ta istenmeyen adam ilan edilmişti. Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı'nın kampına katılan yıldız oyuncuya takım arkadaşları garip bir şekilde davranınca sosyal medya karıştı.

İLK ÖNCE BRUNO FERNANDES!

Soyunma odasında Ronaldo'nun yüzüne bile bakmayan Manchester United'tan takım arkadaşı Bruno Fernandes'e taraftarlar tepki göstermişti. Bu olaydan saatler sonra takım olarak antrenmana çıkan Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo'ya bu kez de Manchester City'nin yıldızı Cancelo tepki gösterdi.