Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr'ın yeni planını İspanyollar duyurdu! Gerçekleşirse yer yerinden oynar

Manchester United ile yaşadığı problemler sonrası takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon dolar'lık astronomik bir sözleşmeyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Portekizli yıldızı 2.5 yıllığına kadrosuna katan Suudi ekibi, bu transferle tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarırken kıtanın Real Madrid'i olma yolunda adımlar atmayı sürdürüyor.
İspanya'nın önde gelen kaynaklarından Marca'nın haberine göre; Al Nassr, Ronaldo'nun ardından Portekizli yıldızın eski takım arkadaşı Sergio Ramos'u kadrosuna katmak istiyor.
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Ramos için Al Nassr'ın devreye girdiği öne sürülürken, Ramos cephesinden henüz bir yanıt gelmiş değil.
Ayrıca haberde; Arap ekibinin Ramos'un yanı sıra yine Ronaldo'nun uzun yıllar birlikte forma giydiği Luka Modric'i de kadrosuna katmak istediği yazılırken, Al Nassr'ın 2023 yazında Sergio Ramos'u, 2024 yazında da Luka Modric'i transfer ederek rüya takım kurmayı amaçladığı kaydedildi.