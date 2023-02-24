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Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr'ın yeni planını İspanyollar duyurdu! Gerçekleşirse yer yerinden oynar

24.02.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi başaran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, ünlü isimleri kadrosuna katmaya devam edecek. Cristiano Ronaldo ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Al-Nassr'ın sıradaki hedefleri belli olurken bu gelişmeyi İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından Marca duyurdu. İşte detaylar...

Luka Modric

Luka Modric

HIR Hırvatistan
Yaş: 38 / Pozisyon Orta Saha
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Manchester United ile yaşadığı problemler sonrası takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon dolar'lık astronomik bir sözleşmeyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Portekizli yıldızı 2.5 yıllığına kadrosuna katan Suudi ekibi, bu transferle tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarırken kıtanın Real Madrid'i olma yolunda adımlar atmayı sürdürüyor.

İLK HEDEF RAMOS 

İLK HEDEF RAMOS 

İspanya'nın önde gelen kaynaklarından Marca'nın haberine göre; Al Nassr, Ronaldo'nun ardından Portekizli yıldızın eski takım arkadaşı Sergio Ramos'u kadrosuna katmak istiyor.

HENÜZ YANIT VERMEDİ 

HENÜZ YANIT VERMEDİ 

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Ramos için Al Nassr'ın devreye girdiği öne sürülürken, Ramos cephesinden henüz bir yanıt gelmiş değil.

"RÜYA TAKIM KURULUYOR" 

"RÜYA TAKIM KURULUYOR" 

Ayrıca haberde; Arap ekibinin Ramos'un yanı sıra yine Ronaldo'nun uzun yıllar birlikte forma giydiği Luka Modric'i de kadrosuna katmak istediği yazılırken, Al Nassr'ın 2023 yazında Sergio Ramos'u, 2024 yazında da Luka Modric'i transfer ederek rüya takım kurmayı amaçladığı kaydedildi.

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