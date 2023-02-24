Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr'ın yeni planını İspanyollar duyurdu! Gerçekleşirse yer yerinden oynar

Manchester United ile yaşadığı problemler sonrası takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon dolar'lık astronomik bir sözleşmeyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Portekizli yıldızı 2.5 yıllığına kadrosuna katan Suudi ekibi, bu transferle tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarırken kıtanın Real Madrid'i olma yolunda adımlar atmayı sürdürüyor.