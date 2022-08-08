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Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

08.08.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda antrenman yapan sporcular, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmak ve olimpiyat kotası almak için yoğun şekilde çalışıyor - Antrenör Vladislav Zhovnirskiy: - "Sporcularımız için kampın yüksek rakımlı bir yerde yapılması gerekiyordu. Bunun için ideal rakıma sahip olduğundan Erzurum'a geldik. Hedefimiz olimpiyat kotası almak"

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Rusya'nın artistik buz pateni sporcuları, kış sporları tesisleriyle adından söz ettiren Erzurum'da uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

Üst kademe artistik buz pateni antrenörü Vladislav Zhovnirskiy ile ünlü koreograf Ramil Mekhdiev gözetiminde takım halinde Erzurum'da kampa giren Rusya Artistik Buz Pateni Olimpik Takımı, hazırlıklarını 10 Ağustos'a kadar kentte sürdürecek.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda antrenman yapan sporcular, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmak ve olimpiyat kotası almak için yoğun şekilde çalışıyor.

Rus antrenör Vladislav Zhovnirskiy, AA muhabirine, kampta görev alan teknik heyetin bugüne kadar çok sayıda başarılı sporcu yetiştirdiğini aktardı.

Erzurum kampının da planlandığı programda gittiğini belirten Zhovnirskiy, "Burada güç depolayıp, sporcularımla yeni sezonda önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

- "İdeal rakıma sahip olduğu için Erzurum'a geldik"

Sporcuların motivasyonlarının yüksek olduğunu ifade eden Zhovnirskiy, şöyle konuştu:

"Üç çiftle çalışıyoruz. Toplam 6 sporcumuz var. Sezon öncesi olması gereken bir kamp bu. Sporcularımız için kampın yüksek rakımlı bir yerde yapılması gerekiyordu. Bunun için ideal rakıma sahip olduğundan Erzurum'a geldik. Hedefimiz olimpiyat kotası almak. Şu an uluslararası müsabakaların takvimi belli değil ve bu takvim açıklanınca elde ettiğimiz başarılara göre hangi sporcu hangi müsabakada gidecek belli olacak. Kampta bulanan sporcularımın tamamı uluslararası yarışmalarda boy göstermiş ve başarı elde etmiş isimler."

Zhovnirskiy, sporcuların Rusya'nın önemli yarışmalarında da çok sayıda madalya aldığını aktardı.

Kamptaki sporculardan Daria Boyarintseva ise Erzurum'u çok sevdiğini, herkesin kendilerini güler yüzle karşıladığını, tesislerden ve şehirden çok memnun kaldığını anlattı.

Dmitriy Chigirev de normal hayatında batıl inançlarının olmadığını fakat bu düşüncesinin Erzurum'da değiştiğini, kampın kendisine uğur getireceğine inandığını belirtti.

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

- Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda antrenman yapan sporcular, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmak ve olimpiyat kotası almak için yoğun şekilde çalışıyor - Antrenör Vladislav Zhovnirskiy: - "Sporcularımız için kampın yüksek rakımlı bi

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

Rus artistik buz pateni sporcuları, uluslararası organizasyonlara Erzurum'da hazırlanıyor

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Erzurum Rusya artistik buz pateni hazırlık olimpiyat

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