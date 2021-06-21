Rusya Danimarka maçı nerede oynanacak? Rusya Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

En son 2012 yılında karşı karşıya gelen Rusya ve Danimarka bugün (21 Haziran 2021) kozlarını paylaşacak. Bu akşamki maçın skorunun kaç kaç biteceği merak konusu. Peki Rusya Danimarka maçı nerede oynanacak? Rusya Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Rusya Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta?

EURO 2020 B Grubu son maçında bugün (21 Haziran 2021) 22.00'da Rusya Danimarka mücadelesi ekranlara gelecek. Rusya ile Danimarka, tarihindeki ikinci maça çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu maç bu akşam gerçekleşecek ve futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak.

RUSYA DANİMARKA MAÇI NEREDE OYNANACAK? Maç, Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Parken Stadyumu'nda gerçekleşecek. İki takım da gol atmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Maçın hakemi ise Fransız Clement Turpin olacak.

RUSYA DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 22.00'da başlayacak olan bu mücadele TRT SPOR ekranlarından futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak.

EN SON 2012'DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER Rusya ile Danimarka en son 2012 yılında karşı karşıya gelmişti. Yıllar önce gerçekleşen oyunun kazananı ise 2-0'lık skor ile Danimarka olmuştu. Bu akşam hangi takımın kazanacağı ise merak konusu.