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Rusya Danimarka maçı nerede oynanacak? Rusya Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

21.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 devam ediyor. Bu akşam (21 Haziran 2021) Rusya Danimarka maçı ekranlarda olacak. Futbolseverler "Rusya Danimarka maçı nerede oynanacak?" , "Rusya Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

En son 2012 yılında karşı karşıya gelen Rusya ve Danimarka bugün (21 Haziran 2021) kozlarını paylaşacak. Bu akşamki maçın skorunun kaç kaç biteceği merak konusu. Peki Rusya Danimarka maçı nerede oynanacak? Rusya Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Rusya Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta?

EURO 2020 B Grubu son maçında bugün (21 Haziran 2021) 22.00'da Rusya Danimarka mücadelesi ekranlara gelecek. Rusya ile Danimarka, tarihindeki ikinci maça çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu maç bu akşam gerçekleşecek ve futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak.

RUSYA DANİMARKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

RUSYA DANİMARKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Parken Stadyumu'nda gerçekleşecek. İki takım da gol atmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Maçın hakemi ise Fransız Clement Turpin olacak.

RUSYA DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RUSYA DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
22.00'da başlayacak olan bu mücadele TRT SPOR ekranlarından futbolseverler için canlı olarak yayınlanacak.

EN SON 2012'DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

EN SON 2012'DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Rusya ile Danimarka en son 2012 yılında karşı karşıya gelmişti. Yıllar önce gerçekleşen oyunun kazananı ise 2-0'lık skor ile Danimarka olmuştu. Bu akşam hangi takımın kazanacağı ise merak konusu.
Üçüncü maçların öncesinde Rusya üç puanla üçüncü sırada oturuyor. Rusya ilk maçta Belçika ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Rusya ikinci maçını Finlandiya ile yaptı. Bu maçta ise Finlandiya'yı 1-0'lık skor ile yendi.
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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Rusya
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