Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de nikah şahitliği yaptı

İZMİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de genel başkan yardımcısı Şerafettin Kılıç'ın oğlu Muhammed Kamil Kılıç ile Leyla Albayrak'ın nikah törenine katıldı.

Buca'nın Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan kır düğün salonunda düzenlenen merasimde, nikahı İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu kıydı. Çiftin nikah şahitleri, Karamollaoğlu, eski Devlet Bakanı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriye Mutlu ve Şenay Gündoğdu oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu nikah töreninin ardından çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Ailenin toplumun temeli olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Toplumun temeli olan aileyi korumayı hepimiz en önemli vazife olarak görüyoruz. Cenab-ı Hakk kendilerine hayırlı evlatlar nasip eder." dedi.

Karamollaoğlu, nikah cüzdanının geline verirken törenin ardından genç çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.