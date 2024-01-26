Sacha Boey transferinde son dakika! Taraflar arasında anlaşma sağlandı, Bayern Münih özel jet gönderdi... İşte masadaki teklif

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar'da mücadele öncesi Okan Buruk açıklamasında Fransız futbolcunun ayağındaki ağrı nedeniyle kadroda yer almadığını duyurmuştu.
Buruk açıklamasında "Sacha Boey ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık" demiş ve sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a görev vermişti.
Tüm bunlar yaşanırken, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının an meselesi olduğu, Alman devinin başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladığı ve 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine katıldığı öğrenildi.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey için gelen 15 milyon euro ve bonus teklifini kabul etmedi.
İstanbul'da gerçekleşen transfer görüşmelerinde Galatasaray ile Bayern Münih anlaşması ve imzaların atılması bekleniyorken, Milliyet'e konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Konuşulan rakamlara Sacha Boey'u vermeyiz" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine yeni bir teklifle Galatasaray'a gelen Bayern Münih, Sacha Boey için yaptığı teklifini 25+5 milyon euro civarında bonus olarak güncelledi. 30 milyon euro + bonuslar talep eden Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki görüşmeler devam ediyor. Boey'i 1 milyon euro'ya alan Galatasaray, transfer kârının yüzde 15'ini eski kulübü Rennes'e gönderecek.
Sacha Boey'in Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı Boey'in 3 milyon euro'nun üzerinde ücret alacağı öğrenildi.