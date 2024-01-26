Sacha Boey transferinde son dakika! Taraflar arasında anlaşma sağlandı, Bayern Münih özel jet gönderdi... İşte masadaki teklif

TEKLİF GÜNCELLENDİ

Bunun üzerine yeni bir teklifle Galatasaray'a gelen Bayern Münih, Sacha Boey için yaptığı teklifini 25+5 milyon euro civarında bonus olarak güncelledi. 30 milyon euro + bonuslar talep eden Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki görüşmeler devam ediyor. Boey'i 1 milyon euro'ya alan Galatasaray, transfer kârının yüzde 15'ini eski kulübü Rennes'e gönderecek.