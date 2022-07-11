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Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

11.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, bu yıl Türkiye dahil 35 ülkede 19 bin 235 hisse kurban etini 850 bini aşkın kişiye ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek görevlileri kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu, Endülüs ve Balkanlar'da yaptı.

Et dağıtımında mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksul bölgeler ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara öncelik verilirken, Suriye, Filistin, Yemen, Bangladeş ve Afrika ön planda tutuldu.

Yurt içinde de 20 ilde dağıtım yapan dernek, 500 hisse kurbanın kesimini yaptı, ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye kurban eti ulaştırdı.

- 4 bin 700 çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi

Ekipler, gönüllüler ve partner kuruluşlar tarafından faaliyet yapılan 35 ülkede, 4 bin 700 çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kurban kampanyası kapsamında bağışçıların, binlerce kilometre ötede görmediği kardeşleri için bağışladığı hisselerle iyilik yolculuğuna destek olduklarını belirten Özdal, ihtiyaç sahiplerine bayram mutluluğu yaşatan hayırseverlere teşekkür etti.

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

Sadakataşı'ndan kurban eti dağıtımı

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