Şafak Sezer'in kızı babasının boyuna geldi! Yeni filmde o da oynuyor

Yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yapan Fikret’in komik hikâyesini konu alan Film, 20 Ocak 2023’te vizyona girecek.
Türk sinemasının efsaneleşen komedi yapımlarından olan 'Kutsal Damacana'nın son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün oyuncu kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı.
Seriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer de filmin bir bölümünde babasına eşlik etti.
Ünlü komedyen Şafak Sezer, daha önce de kızı Irmak Sezer'le ‘Kolpaçino 3. Devre’de filminde rol almıştı.