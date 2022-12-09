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  4. Şafak Sezer'in kızı babasının boyuna geldi! Yeni filmde o da oynuyor

Şafak Sezer'in kızı babasının boyuna geldi! Yeni filmde o da oynuyor

09.12.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir hem beyaz perdeden hem de televizyondan uzak duran Şafak Sezer, son dönemlerde girdiği polemiklerle gündem oluyor. Şu sıralar Kutsal Damacana serisinin 4.filmi için çalışan Şafak Sezer, yeni filminde sürpriz yaparak kızına rol verdi.

Yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yapan Fikret’in komik hikâyesini konu alan Film, 20 Ocak 2023’te vizyona girecek.

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Türk sinemasının efsaneleşen komedi yapımlarından olan 'Kutsal Damacana'nın son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün oyuncu kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı.

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Seriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer de filmin bir bölümünde babasına eşlik etti.

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Ünlü komedyen Şafak Sezer, daha önce de kızı Irmak Sezer'le ‘Kolpaçino 3. Devre’de filminde rol almıştı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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