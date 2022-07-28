Safranbolu'nun yöresel el sanatları gelecek nesillere aktarılıyor

Safranbolu'nun yöresel el sanatları, "Tarihin Başkentinde Bir Usta, Bin Usta Projesi" ile geleceğe taşınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan proje, başarılı bulunarak desteklenmesi uygun görülen projeler arasına girdi.

Projeyle ilçenin yöresel el sanatları ürünleri üretilecek.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan proje odasını ve projeye katılan kursiyerleri ziyaret eden Vali Fuat Gürel, çalışmalar ve el emeğiyle yapılan ürünler hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.

"Yöresel ürünlerin el emeği göz nuru olarak kursiyerler tarafından üretilmesi, Karabük ekonomisine büyük katkı sağlayacak" diyen Gürel, proje kapsamında üretilen ürünlerin kente gelen yerli ve yabancı turistler tarafından satın alınacağını söyledi.

Gürel, bu yolla hem ekonomiye hem de Safranbolu'nun tanıtımına büyük katkı sağlanacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlar ile İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje ekibine, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Proje kapsamında ebru ve seramik sanatı ile tel kırma ve Tokat baskı sanatı üzerine eğitim faaliyetleri tamamlanarak üretim aşamasına geçildi. Deri sanatı eğitimleri ise 15 Ağustos'ta başlayacak.

Hazırlanan ürünlerin her yıl düzenlenen Karabük Tanıtım Günleri başta olmak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının organizasyonlarında sergilenmesi ve tanıtılması planlanıyor.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şeker ile proje personeli de yer aldı.