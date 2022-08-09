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Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

09.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde 7,5 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilen Mehmet Eroğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Özel sektörde işe başlamak için sağlık raporu almak isteyen 55 yaşındaki Mehmet Eroğlu, Ereğli'deki özel hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerde kalbinin sol tarafında tümöre rastlanan Eroğlu, acil ameliyata alındı. Başarılı operasyonla kalbinden 7,5 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarılan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

- "Milyonda bir görülen hastalık"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kemal Gür, gazetecilere, hastanın hiçbir şikayeti olmadığını, bunun tesadüfen saptanan bir durum olduğunu anlattı.

Bu tür hastalıkların genelde farklı konuda araştırma yapılırken ortaya çıktığını aktaran Gür, "Çok şükür ameliyatta problem yaşamadık, kalpteki tümörü çıkardık. 1 milyon kişide görülen bir hastalıktır, çok nadir görülür. Özellikle bu bölgede ilk kez böyle bir ameliyat yapıyoruz." dedi.

Gür, tümörün iyi huylu olduğunu düşündüklerini, patoloji sonuçlarını beklediklerini belirterek, hastanın 5'inci günde taburcu edildiğini söyledi.

Hastane Başhekimi Nevzat Çimenoğlu da işe başlamak için sağlık raporu almak isteyen kişinin kalbinde tespit edilen tümörün başarılı operasyonla alındığını dile getirerek, "Hastamız sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastanemizin kalp merkezinde çok yol aldık, ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi

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