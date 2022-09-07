Sahnede aniden ağlamıştı! Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler yüzüğü de çıkardı! Ayrılık iddiaları sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile dünyaevine Hadise, İzmir'de Çim konserleri kapsamında sahne almış ve en sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirmişti. Ancak konser esnasında ünlü sanatçının "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken ani şekilde ağlamaya başlaması izleyicileri endişelendirmişti.

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER ARASINDA NELER OLUYOR?

Şarkıyı söylerken bir anda gözyaşlarına boğulan ve sahnede zor anlar yaşayan Hadise'nin o görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu.

"HAYATIMIN ŞARKISI" DEMİŞTİ Çekilen o konser görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise ise duruma "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düşerek, ters bir durum olmadığı sinyalini vermişti.

HADİSE'NİN EŞİ YÜZÜĞÜ ÇIKARDI MI? Ancak eşi Mehmet Dinçerler'den gelen bir hamle herkesi şaşırttı. Ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler'in bir videosunda yüzük parmağındaki yüzüğün takılı olmadığı görüldü.

"ALLAH AŞKINA NEREDE YÜZÜK?" Kimi takipçi duruma "10 yıllık evliyiz. Eşim de ben de alyans takmayız." yorumunda bulunurken, kimi takipçi "Hala parmağında, gözükmüyor" yorumunda bulundu.