Şahsiyet dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Şahsiyet dizinin konusu...

"Şahsiyet dizisinin oyuncuları kimdir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Popüler dizi Şahsiyet'in yönetmenliğini Onur Saylak yaptı. Dizisinin senaryosu ise Hakan Günday tarafından kaleme alındı. Dijital ortamlarda yayınlanan ve ödüllere layık görülen dizi bu akşam Show TV'de 23.15'te yayınlanacak. İşte Şahsiyet dizinin konusu...

Şahsiyet ne zaman yayınlanıyor?

Haluk Bilginer'in başrolde yer aldığı Şahsiyet dizisi hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görmüştür.

Online dizi ve film izleme platformu olan Puhu TV'de üyelere sunulan Şahsiyet, bu akşam Show TV'de 23.15'te seyircilerle buluşacak.

Kariyer hayatı boyunca birçok projede yer almış usta oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? Agah Beyoğlu 65 yaşındadır ve alzheimer hastası olduğunu öğrenir. Yaşamış olduğu her şeyi unutmasına az bir süre kaldığı için Beyoğlu, yıllardır istediği bir olayı gerçekleştirmeye karar verir.