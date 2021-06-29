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Şahsiyet dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Şahsiyet dizinin konusu...

29.06.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahsiyet dizisi bu akşam (29 Haziran Salı) 23.15'te ilk kez Show TV'de yayınlanacak. Dijital ortamlarda yayınlanan bu dizi izleyiciler tarafından büyük ilgi toplamış ve dizinin başrolü Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirmişti. Peki Şahsiyet dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Şahsiyet dizinin konusu...

"Şahsiyet dizisinin oyuncuları kimdir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Popüler dizi Şahsiyet'in yönetmenliğini Onur Saylak yaptı. Dizisinin senaryosu ise Hakan Günday tarafından kaleme alındı. Dijital ortamlarda yayınlanan ve ödüllere layık görülen dizi bu akşam Show TV'de 23.15'te yayınlanacak. İşte Şahsiyet dizinin konusu...

Şahsiyet ne zaman yayınlanıyor?

Haluk Bilginer'in başrolde yer aldığı Şahsiyet dizisi hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görmüştür.
Online dizi ve film izleme platformu olan Puhu TV'de üyelere sunulan Şahsiyet, bu akşam Show TV'de 23.15'te seyircilerle buluşacak.
Kariyer hayatı boyunca birçok projede yer almış usta oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Agah Beyoğlu 65 yaşındadır ve alzheimer hastası olduğunu öğrenir. Yaşamış olduğu her şeyi unutmasına az bir süre kaldığı için Beyoğlu, yıllardır istediği bir olayı gerçekleştirmeye karar verir.
Agah Beyoğlu ile cinayet büro amirliğinde tek kadın polis olan Nevra'nın yolu kesişir.
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Anahtar Kelimeler:
Show TV Şahsiyet dizisi Haluk Bilginer
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