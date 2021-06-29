MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Şahsiyet ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak? Şahsiyet kaç bölüm? Ne zaman final yapacak?

Şahsiyet ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak? Şahsiyet kaç bölüm? Ne zaman final yapacak?

29.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online film ve dizi izleme platformlarında yayınlanan, seyirciler tarafından çok beğenilen ve dizinin başrolü Haluk Bilginer'e Emmy tarafından En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren dizi Şahsiyet bu akşam televizyonda yayınlanmaya başlayacak. Diziye ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Şahsiyet ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak? Şahsiyet kaç bölüm? Ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

Yayına dijital mecralarda başlayan dizi Şahsiyet seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Bu akşam (29 Haziran 2021) Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi hakkında araştırmalar sürüyor. "Şahsiyet ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak?" , "Şahsiyet kaç bölüm?" , "Ne zaman final yapacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Şahsiyet hangi kanalda ve saat kaçta?

Başrollerinde ünlü oyuncular Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yer aldığı "Şahsiyet" dizisi 17 Mart 2018'de Puhu TV'de yayınlanmıştı.
Hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi seyirciler tarafından büyük ilgi toplamış ve en çok izlenen diziler arasına girmişti.
Şahsiyet dizisi bu akşam (29 Haziran 2021) Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hümeyra gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi 23.15'te yayınlanacak.
Şahsiyet dizisi 1 sezon 12 bölümdür. Dizi, 12. bölümünün ardından final yapacak.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU
65 yaşındaki Agah Beyoğlu, Beyloğlu'ndaki apartmanında yaşamaktadır. Alzheimer hastası olduğunu öğrenen Agah Beyoğlu sürekli yapmak istediği bir olayı gerçekleştirmeye karar verir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Show TV Şahsiyet dizisi Haluk Bilginer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.