Yayına dijital mecralarda başlayan dizi Şahsiyet seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Bu akşam (29 Haziran 2021) Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi hakkında araştırmalar sürüyor. "Şahsiyet ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak?" , "Şahsiyet kaç bölüm?" , "Ne zaman final yapacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Şahsiyet hangi kanalda ve saat kaçta?
Başrollerinde ünlü oyuncular Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yer aldığı "Şahsiyet" dizisi 17 Mart 2018'de Puhu TV'de yayınlanmıştı.
Hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi seyirciler tarafından büyük ilgi toplamış ve en çok izlenen diziler arasına girmişti.
Şahsiyet dizisi bu akşam (29 Haziran 2021) Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hümeyra gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi 23.15'te yayınlanacak.
Şahsiyet dizisi 1 sezon 12 bölümdür. Dizi, 12. bölümünün ardından final yapacak.
ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU
65 yaşındaki Agah Beyoğlu, Beyloğlu'ndaki apartmanında yaşamaktadır. Alzheimer hastası olduğunu öğrenen Agah Beyoğlu sürekli yapmak istediği bir olayı gerçekleştirmeye karar verir.
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