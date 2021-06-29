Yayına dijital mecralarda başlayan dizi Şahsiyet seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Bu akşam (29 Haziran 2021) Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi hakkında araştırmalar sürüyor. "Şahsiyet ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak?" , "Şahsiyet kaç bölüm?" , "Ne zaman final yapacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...