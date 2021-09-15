Şahsiyet neden final yapıyor? Şahsiyet dizisi konusu nedir?

Şahsiyet dizisi ilk kez Puhu TV’de ekrana gelmişti. Show TV ekranında izleyici ile buluşan dizide Haluk Bilginer ve Cansu Dere gibi pek çok başarılı isim yer alıyor. Ancak sevilen diziden final haberi geldi. Peki Şahsiyet neden final yapıyor?

ŞAHSİYET NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show TV ekranında bulunan Şahsiyet, Puhu TV’de ilk kez 2018 yılında yayınlanmıştı. Dizi, bir kez de Show TV’de izleyicilerle buluşmuştu.

12 bölümü yayınlanmış olan dizi toplamda 12 bölüm olarak çekilmişti. Bu sebeple yeni bir bölüm olmadığından, dizi final yapacak.

Salı günü 12. bölümüyle final yapan Şahsiyet dizisi, son bir aydır Show TV ekranında izleyici ile buluşan tek dizi olmuştu.