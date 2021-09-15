MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Şahsiyet neden final yapıyor? Şahsiyet dizisi konusu nedir?

Şahsiyet neden final yapıyor? Şahsiyet dizisi konusu nedir?

15.09.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yer alan Şahsiyet dizisi daha önce ilk kez Puhu TV’de ekrana gelmişti. Sevilen dizi son bir aydır Show TV ekranında izleyici ile buluşuyordu. Ancak diziden final haberi geldi. Peki Şahsiyet neden final yapıyor? Şahsiyet dizisi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Şahsiyet dizisi ilk kez Puhu TV’de ekrana gelmişti. Show TV ekranında izleyici ile buluşan dizide Haluk Bilginer ve Cansu Dere gibi pek çok başarılı isim yer alıyor. Ancak sevilen diziden final haberi geldi. Peki Şahsiyet neden final yapıyor?

ŞAHSİYET NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show TV ekranında bulunan Şahsiyet, Puhu TV’de ilk kez 2018 yılında yayınlanmıştı. Dizi, bir kez de Show TV’de izleyicilerle buluşmuştu.
12 bölümü yayınlanmış olan dizi toplamda 12 bölüm olarak çekilmişti. Bu sebeple yeni bir bölüm olmadığından, dizi final yapacak.
Salı günü 12. bölümüyle final yapan Şahsiyet dizisi, son bir aydır Show TV ekranında izleyici ile buluşan tek dizi olmuştu.

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Agah, adli katip memurluğundan emekli olmuş olan bir adamdır. Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam süren Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olmuştur. Tüm anılarını zamanla unutacak olmasının acısı karşısında büyük bir yıkıma uğrayan Agah, bir süre sonra bu durumun bir fırsat olduğunu fark edecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Show TV Şahsiyet dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

14 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

14 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Hadise'nin akıbeti belli oldu! Acun'dan flaş O Ses Türkiye açıklaması

Hadise'nin akıbeti belli oldu! Acun'dan flaş O Ses Türkiye açıklaması

16 yaşındaki kızı "seviyorum" diyerek kaçırmaya çalıştı

16 yaşındaki kızı "seviyorum" diyerek kaçırmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.