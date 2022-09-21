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Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

21.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Sakarya'nın '2023 Avrupa Spor Şehri' unvanı için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna yaptığı başvuru kabul edildi"

Sakarya'nın, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca (ACES Europe) "2023 Avrupa Spor Şehri" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sporun her alanında ortaya koyduğu gayretli çalışmaların karşılığını, elde ettiği başarılarla almaya devam ettiği belirtildi.

Başkan Ekrem Yüce'nin "Bir şehir sporsuz olmaz" sloganıyla verdiği talimatlar üzerine, bisiklet, hentbol, futbol, amatör sporlar, otomobil sporları ve sportif sosyal projelerde hız kazanan Büyükşehir Belediyesinin hanesine her gün yeni başarı yazdırdığı kaydedildi.

Sakarya'nın sporda Avrupa'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Sakarya'nın '2023 Avrupa Spor Şehri' unvanı için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna yaptığı başvuru kabul edildi. ACES Europe tarafından Sakarya'ya gelen 5 kişilik heyet, kentin dört bir yanında inceleme yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de '2023 Avrupa Spor Şehri' ödülüne layık görülen tek şehir oldu." bilgisine yer verildi.

Ödülün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) resmi törenle Yüce'ye teslim edileceği bildirildi.

- "'2023 Avrupa Spor Şehri' unvanına sahip olan ülkedeki tek şehir oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, bu unvanın, spor altyapısının daha da geliştirilmesine, spor, hoşgörü, adil oyun ve sağlıklı yaşam anlayışının teşvik edilmesine büyük katkısı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir süre önce başvurumuzu yaptık ve gerekli imzaları attık. Yazdığımız mektubumuz ACES Europe tarafından kabul edildi. Bu süreçte Sakarya'nın Türkiye'de kendisini ispatlamış bir spor kenti olduğunu dosyalarla, sunumlarla anlattık. Özellikle son yıllarda dünya sporunun kalbinin attığı dev organizasyonlarımızı, spor tesislerimizi, faaliyetlerimizi ve iddiamızı anlattık. Çabalarımız hamdolsun sonuç verdi ve Sakarya '2023 Avrupa Spor Şehri' unvanına sahip olan ülkedeki tek şehir oldu. Gururluyuz, umutluyuz. Azmimiz, motivasyonumuz inanılmaz yüksek. Bu şehri dünyanın tanıdığı ve hayranlık duyduğu bir spor şehri yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Sakarya'nın '2023 Avrupa Spor Şehri' unvanı için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna yaptığı başvuru kabul edildi"

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

Sakarya "2023 Avrupa Spor Şehri" oldu

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Ekrem Yüce Sakarya Sakarya Büyükşehir Belediyesi

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