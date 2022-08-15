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Sakarya, Karabük ve Düzce'deki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim hareketliliği

15.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya, Karabük ve Düzce'deki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim hareketliliği

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulaması dolayısıyla Sakarya, Düzce ve Karabük'teki hizmet noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında 30'dan fazla temel tüketim ürününde kapsamlı indirim uygulaması başlattı.

Sakarya'daki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde fiyat indiriminin ilk gününde hareketlilik yaşandı.

Vatandaşlar, indirim uygulanan ürünlere rağbet gösterdi.

Karabük'te de 4 markette indirimli fiyat uygulamasının ilk gününde hareketlilik yaşandı.

Öte yandan, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 4. şubesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde açıldı.

Açılışa Vali Fuat Gürel ve vatandaşlar katıldı. Duanın ardından kurdelenin kesimi ile açılışı yapılan markette Vali Gürel fiyatları inceledi.

Düzce'deki faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif marketlerine da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya, Karabük ve Düzce'deki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim hareketliliği

Sakarya, Karabük ve Düzce'deki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim hareketliliği

Karabük'teki Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği

Karabük'teki Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği

Karabük'teki Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği

Karabük'teki Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği

Karabük'teki Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği

Karabük'teki Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği

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