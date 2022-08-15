Açılışa Vali Fuat Gürel ve vatandaşlar katıldı. Duanın ardından kurdelenin kesimi ile açılışı yapılan markette Vali Gürel fiyatları inceledi.

Sakarya, Karabük ve Düzce'deki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim hareketliliği

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