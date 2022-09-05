Velileriyle Demir İlkokuluna gelen öğrenciler, okulun toplantı salonuna alındı. Burada öğrenci ve velilere, okul müdürü ile öğretmenleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Sakarya ve Karabük'teki okullarda uyum eğitimi başladı

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