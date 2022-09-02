YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

02.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bariyerlere saplanan tırın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

D-650 kara yolundan Adapazarı yönüne giden Yasin Karadağ idaresindeki 26 UE 359 plakalı gıda maddesi yüklü tır, Teşvikiye Mahallesi'nde aynı istikametteki Abdurrahim Güneş'in kullandığı 11 AAF 978 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Güneş, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolun solundaki bariyerlere saplanan tırda sıkışan sürücü Karadağ ise kaza kırım ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yaralı kurtarıldı.

Karadağ, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Bilecik-Sakarya kara yolunda trafik akışı bir süre her iki yönde kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

- Bariyerlere saplanan tırın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Sakarya'da 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pamukova Tır

Sakarya Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:03
İkindi
16:43
Akşam
19:38
Yatsı
21:01
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.