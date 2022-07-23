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Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

23.07.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ormanlık alanda ağaçlara takılarak mahsur kalan yamaç paraşütçüsü, AFAD ekibince kurtarıldı.

Serdivan ilçesindeki Kırantepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan Mustafa Büyükkaya (45), ormanlık alandaki ağaçlara takılarak mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi.

AFAD ekibi, makaralı halatlarla tırmanarak ağaç dalları arasında asılı kalan Büyükkaya'yı aşağıya indirdi.

Büyükkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

Sakarya'da ağaçlara takılan paraşütçü, AFAD ekibince kurtarıldı

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