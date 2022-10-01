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Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

01.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı ile çakal sürüsünün görüntüleri fotokapana yansıdı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Taşyatak Mahallesi yakınına gelen ayı ile çakalların görsellerini paylaştı.

Yaban hayvanlarının gündüz vakti mahalle yakınındaki yolda dolaştığı görülen paylaşımda, "Fotokapanımıza yakalanan ayı ve çakal sürüsünü görünce siz de bizim gibi heyecanlandınız mı?" ifadesine yer verildi.

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Akyazı fotokapan ayı

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