Yaban hayvanlarının gündüz vakti mahalle yakınındaki yolda dolaştığı görülen paylaşımda, "Fotokapanımıza yakalanan ayı ve çakal sürüsünü görünce siz de bizim gibi heyecanlandınız mı?" ifadesine yer verildi.

Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

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