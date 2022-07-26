YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

26.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fabrika bahçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

İlçede faaliyet gösteren fabrikanın sahibi Çağlar Özbay, bahçede yaralı halde peçeli baykuş buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber veren Özbay, kuşu ekiplere teslim etti.

Koruma altına alınan yaralı baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacak.

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:42
Öğle
13:10
İkindi
17:05
Akşam
20:28
Yatsı
22:07
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.